¡Bajó! Cotización del dólar en Colombia para HOY, 26 de noviembre según el Banco de la República

El precio del dólar en Estados Unidos presentó una leve disminución frente al valor establecido para el día de ayer, pues esta vez, tendría una caída cercana a los $2 pesos colombianos, la cual no tendría una gran implicación en su valor, pues es mínima respecto a los repuntes que se han evidenciado.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia para hoy, 26 de noviembre, es de $3.806 pesos colombianos. Por esto, el dólar completa tres días consecutivos sin caer de los $3.800 pesos colombianos.

Precio del dólar en Colombia

La cotización de la compra y venta de dólares en las casas de cambio de las principales ciudades del país, depende del precio que establezca el TRM del Banco de la República durante el día, siendo así, un dato importante a tener en cuentas es que, estas casas de cambio se encargan de establecer la tarifa para los clientes. Este es el precio en las principales ciudades de Colombia:

Bogotá D.C. — Compra: $3,742 | Venta: $3,856

— | Medellín — Compra: $3,680 | Venta: $3,873

— | Cali — Compra: $3,727 | Venta: $3,990

— | Cartagena — Compra: $3,600 | Venta: $3,890

— | Cúcuta — Compra: $3,730 | Venta: $3,770

— | Pereira — Compra: $3,800 | Venta: $3,860

Reciente crisis de seguridad

En días recientes se desató una crisis de seguridad en Colombia, luego de que se descubriera una presunta infiltración de integrantes de las disidencias de Las FARC en organismos de seguridad del país, pues se reveló una posible filtración de información desde el ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Gustavo Petro y EE.UU.

Frente a esto, el gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro, aseguró que esto se trataba de un montaje, asegurando que "La importancia de desmontar el análisis falso de Caracol tiene que ver con el intento que hacen algunos odiantes corruptos de entregar pruebas falsas a EE.UU. para un posible ‘indictment’ y darle razón jurídica al prejuicio que desató la frase ‘Petro es el jefe de los narcotraficantes’, por medio de su cuenta personal de X.

En conjunto con esto, Petro posteriormente aseguró que la entidad detrás de dicha revelación periodistica sería la Agencia Central de Inteligencia (CIA en inglés) de Estados Unidos, con el fin de respaldar el discurso que da proliferado Donald Trump. Sin embargo, el mandatario colombiano, en ningún momento mencionó el nombre del líder estadounidense.

Estas revelaciones donde se involucraron diferentes personas que hicieron o hacen parte de organismos de seguridad del país, también relacionaron al actual mandatario, pues se estableció que las disidencias de Las FARC, presuntamente apoyaron la campaña presidencial realizada el pasado 2022, donde Petro resultó electo.

