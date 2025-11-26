Lucas González, atónito tras victoria de Tolima: “Lo mejor que he visto en el fútbol reciente”

¡Los Pijaos cerca de disputar la final! Deportes Tolima se impuso 2-1 ante Independiente Santa Fe en el estadio El Campín, duelo que correspondió a la tercera jornada del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga Colombiana.

El equipo local logró sostener la victoria pese a jugar con un hombre menos durante todo el segundo tiempo, luego de la expulsión de Cristian Arrieta al minuto 45′. Más adelante, Christian Mafla descontó para la visita.

Con este triunfo, Tolima se mantiene líder del Grupo B con 7 puntos, además del punto invisible por haber clasificado a los cuadrangulares en la segunda posición. Santa Fe, por su parte, se ubica en el tercer lugar con 3 unidades.

Le puede interesar: Santa Fe vs Tolima: así queda la tabla del Grupo B con la victoria del cuadro ibaguereño

VICTORIA PARA EL EQUIPO PIJAO



95’⏱️ Final del partido.



| Independiente Santa Fe 1-2 Deportes Tolima | pic.twitter.com/tXibNqEHP7 — Club Deportes Tolima (@cdtolima) November 26, 2025

“Tenemos la ilusión de darles la cuarta estrella”

El director técnico del Tolima, Lucas González, asistió a la conferencia de prensa posterior al triunfo del equipo. Allí se le vio satisfecho con el resultado y expresó que mantiene viva la ilusión de llegar a la final. Además, agradeció a los hinchas y afirmó sentirse orgulloso de ser su entrenador.

Inició González hablando sobre lo orgulloso que se siente de sus jugadores: “La primera parte que hacen ellos es de lo mejor que yo he visto, reciente en Colombia; seguramente son los mejores 45 minutos que yo he sentido, que ha jugado un equipo que yo he dirigido enfrentándose al actual campeón. Estoy muy orgulloso de ellos y es mérito de ellos, de lo que han logrado hacer”.

“Una parte fundamental que lidera cualquier entrenador es hacer que el hincha se sienta orgulloso de su equipo, no es fácil hacerlo, el hincha está contento cuando el equipo gana, pero no siempre está orgulloso del quipo. Los valores que nos representen como institución son sacrificio, humildad y compromiso. La gente lo empieza a reconocer, ojalá puedan estar el próximo sábado que nos acompañen porque los necesitamos y tenemos la ilusión de darles la cuarta estrella”, González le agradeció a la afición.

Concluyó: “Si teníamos la ilusión intacta de llegar a la final antes de este partido, creo que ahora vamos progresivamente en ese camino, no solamente en los puntos, porque estar en la fecha 3 con 7 puntos y punto invisible, creo que es muy positivo”.

Vea acá la rueda de prensa completa de Lucas González