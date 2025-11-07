Alcaldía de Bogotá no permitirá reubicación colectiva de indígenas Emberá de La Rioja

Bogotá D.C

Luego de conocerse la solicitud emitida por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) en la que piden el desalojo inmediato de los más 300 indígenas Emberá que se encuentran asentados en la UPI La Rioja, la Alcaldía de Bogotá confirmó que no realizarán un proceso de reubicación colectivo en la capital.

El IDIPRON dio un plazo límite de 3 días para que la población desaloje voluntariamente el predio ; límite que se cumple este viernes 7 de noviembre, pero que no parece que la comunidad se retire de las instalaciones.

¿Qué pasa después del plazo límite?

El IDIPRON instauró una querella ante un inspector de policía y después de esos tres días de instaurada comienza la primera audiencia de conciliación .

“El Distrito les pone a la comunidad Emberá cuáles son las garantías y lo que nosotros les ofrecemos para que ellos salgan de La Rioja y ellos nos expondrán sus puntos. Si eso no se da, habrá lugar a una segunda audiencia y luego ya al fallo del inspector que posiblemente termine en una orden de desalojo”, aseguró el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

¿Qué le ofrece el Distrito a la comunidad?

Quintero precisó que la Alcaldía no permitirá una nueva reubicación colectiva de esta comunidad en Bogotá, ya que se les ofreció, junto con el Gobierno Nacional, el retorno a los territorios de origen , sin embargo 389 indígenas decidieron quedarse en La Rioja.

“La manifestación expresa que queda es que estas personas o se quieren quedar en la ciudad o quieren hacer parte de un proceso de reubicación , que es un tema completamente diferente. En ese sentido y nuevamente lo decimos en Bogotá no habrá asentamientos colectivos o el Distrito no abrirá la puerta a asentamientos colectivos de la comunidad de Emberá”, reiteró el secretario.

Para que los indígenas se retiren de La Rioja , el Distrito ofrecerá a cambien, arrendamientos durante un tiempo, mientras ellos deciden si quedarse en la capital o irse a otro territorio.

¿Por qué deben desalojar La Rioja?

Vale recordar que mediante una orden judicial el Tribunal Administrativo de Cundinamarca exigió a la Alcaldía de Bogotá reubicar a los indígenas Emberá debido a los graves riesgos estructurales, sanitarios y de seguridad de la UPI La Rioja.