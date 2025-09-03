Bogotá

Comunidad Emberá en Bogotá: así será el retorno a sus territorios desde el 8 de septiembre

El traslado se hará desde el Parque Nacional, La Rioja y La Florida, más de mil personas volverán a sus territorios de origen o de otras zonas del país según su interés.

Alistamiento de las comunidades emberá en Bogotá que comenzarán el retorno a sus territorios desde el 8 de septiembre.

Confirmaron dese la Alcaldía Mayor que Bogotá inició el proceso de alistamiento para llevar a cabo el retorno de las familias Embera ubicadas en el Parque Nacional, La Rioja y La Florida, más de mil personas que han manifestado su intención de volver a sus territorios de origen, ser reubicados en otras zonas del país o integrarse localmente en la capital.

Según la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, el proceso de alistamiento inició el pasado 2 de septiembre e incluye valoraciones en salud, valoración del estado de animales de compañía, servicios de cedulación e identificación, y firmas de actas de voluntariedad por parte de la población.

Estas actividades adelantadas en conjunto con las secretarías de Gobierno, Integración Social, Salud, y Educación, permitirán que se den las condiciones para avanzar en el retorno que empieza el próximo 8 de septiembre.

“El traslado ocurrirá en tres momentos: primero sale la población que está en Parque Nacional. Posteriormente retornaremos a las familias ubicadas en La Rioja, y terminaremos con las que están en La Florida. El primer traslado será de cerca de 750 personas el lunes 8 de septiembre”, manifestó Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación.

¿A dónde regresarán las comunidades emberá que están en Bogotá?

Estos esfuerzos, sumados a los asumidos en los territorios de origen en Pueblo Rico, Risaralda, y Bagadó, Chocó, buscan garantizar condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad que se configuran como los principios de este tipo de procesos.

El día que inicia el retorno, las entidades distritales y la Unidad para las Víctimas, institución que lidera la operación por parte del Gobierno nacional, asistirán la entrega de lonas a las familias para empacar sus pertenencias, el cargue de enseres, y acompañarán el avance de las personas a los buses.

