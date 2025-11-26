“En La Buena”, el programa que hoy aleja a más de mil jóvenes de la violencia en Cali

Aproximadamente unos 1800 jóvenes han dejado atrás dinámicas violentas gracias al programa de prevención “En La Buena”.

Una de las estrategias que marcaron el balance de la Secretaría de Seguridad en su segunda Rendición de Cuentas de 2025.

Durante la presentación, el organismo recalcó que la articulación con comunidad, Policía, Fiscalía y Fuerzas Militares ha sido clave para sostener los avances.

El secretario Jairo García aseguró que, “esta secretaría está cien por ciento comprometida para que los caleños estén y se sientan seguros”, dijo García.

Creación d la cuarta casa de justicia de Cali.

Estructuras criminales

La Política de Seguridad reportó más de 40 organizaciones criminales desarticuladas este año, dedicadas a homicidio, tráfico de estupefacientes y hurtos.

La subsecretaria Natalia Zuluaga, ante los recientes actos terroristas, en Cali aseguró que se incrementaron las labores de inteligencia y las acciones preventivas.

Para 2026, el presupuesto en seguridad será el más alto que ha tenido Cali: 180 mil millones de pesos.

Servicios de justicia y nueva casa para Cali

Los servicios de justicia atendieron 237.651 personas en 2025: 78.161 en casas de justicia, 152.486 en inspecciones de Policía, 5761 en comisarías de familia y 1243 en corregidurías.

El subsecretario Luis Eduardo Varela destacó los avances en jornadas itinerantes, capacitación a inspectores y la creación del Sistema de Información para Comisarías.

En prevención de violencias basadas en género, 4219 personas participaron en talleres y procesos pedagógicos.

García anunció que en los próximos días se inaugurará una nueva casa de justicia, la cuarta en Cali, un hito para la ciudad que hoy solo cuenta con tres puntos de atención.

Control en el territorio

Más de 763 diligencias de inspección a ventas informales se realizaron este año en las 22 comunas de Cali, como parte de las acciones para proteger y recuperar el espacio público.

El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), Jorge Moreno, destacó el apoyo de comerciantes y comunidad en las intervenciones.

Desde esa dependencia, también se adelantaron controles a establecimientos, ocupaciones ilegales, ventas temporales y publicidad exterior.