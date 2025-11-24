Ejército frustra atentado de las disidencias de Iván Mordisco en Jamundí

El Ejército Nacional frustró un posible atentado terrorista de las disidencias Farc de Iván Mordisco, tras ubicar una caleta de explosivos en la vereda Bellavista, zona rural del corregimiento San Antonio, en Jamundí, Valle.

Los explosivos pertenecerían a la columna Ricardo Velázquez del Frente Jaime Martínez.

En el operativo fueron incautadas 14 granadas de fabricación artesanal, 25 libras de pólvora negra, 100 metros de mecha lenta, 300 metros de cable dúplex, un chaleco multipropósito y varios cartuchos.

➡️ #ATENCIÓN 🚨 | Las tropas hallaron y destruyeron una caleta con granadas, pólvora y material explosivo en zona rural del Valle del Cauca. pic.twitter.com/P8DARoCYhx — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 24, 2025

Las autoridades cerraron temporalmente la vía para proteger a la comunidad y posteriormente destruyeron el material de manera controlada con apoyo de técnicos antiexplosivos y la Fiscalía.

“El objetivo de estos artefactos era ejecutar acciones terroristas contra las tropas que mantienen el control de seguridad en la zona, pero también contra habitantes y transeúntes. Estas estructuras violan de forma flagrante los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, señaló el coronel Juan Manuel Jaimes, comandante del Batallón Pichincha.

“Una vez más, los soldados neutralizan las intenciones criminales de este grupo armado residual, cuyo accionar pone en riesgo a la población rural de Jamundí”, agregó el oficial.

La Tercera Brigada confirmó que continuará desplegando la operación Ayacucho Plus para garantizar la seguridad y tranquilidad en Jamundí y el sur del Valle del Cauca.