Cae red de tráfico de armas y explosivos al servicio de disidencias Farc en el suroccidente

Una red criminal dedicada al tráfico de armas, explosivos y drogas para las disidencias de las Farc, Frente Carlos Patiño, fue desarticulada en una operación conjunta de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), la DIJIN INTERPOL y la Fiscalía General de la Nación.

El grupo delinquía como un outsourcing criminal que abastecía material de guerra y drogas ilícitas a estructuras armadas con presencia en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Guaviare y Arauca.

De acuerdo con los investigadores, el cabecilla es alias “El Gordo” o “Barbas” y actuaba como inversionista y coordinador general. Se encargaba de comprar armamento en Bogotá, Villavicencio, Meta y Guaviare; adecuar vehículos con caletas; supervisar rutas; y administrar los ingresos utilizando cuentas propias, de familiares y terceros.

En el proceso investigativo las autoridades lograron siete operaciones con resultados de alto impacto, entre ellas:

• 29 de agosto de 2023 (Cauca): 477 granadas. Fue capturado Luis Ángel Hurtado Morales, quien las transportaba en un motocarro con doble fondo.

• 26 de septiembre de 2023 (Villavicencio): 67 granadas ocultas en encomiendas.

• 3 de octubre de 2023 (Popayán): 14 granadas de mortero de 60 mm camufladas como paquetes.

• 16 de febrero de 2024 (Popayán): 12 mil 100 cartuchos, armas cortas y un revólver. Capturado Omar Humberto Roa Pinzón.

• 17 de agosto de 2024 (Granada, Meta): 436 kg de marihuana tipo cripy ocultos en llantas de tractor; capturado Juan Manuel Martín Picón.

• 30 de enero de 2025 (Agua de Dios, Cundinamarca): 83 kg de cocaína escondidos en tres caletas dentro de una camioneta, también conducida por Martín Picón.

• 1 de julio de 2025 (Mosquera): 349 kg de marihuana camuflados en un camión de doble piso. Capturado Luis Alberto Méndez Morera.

La organización delinquía mediante tres líneas delictivas:

1. Tráfico de armas, municiones y explosivos:

Compraban material bélico en Bogotá, Villavicencio y el Meta, lo transportaban en vehículos y motocicletas con caletas sofisticadas y usaban empresas de encomiendas para enviarlo camuflado.

2. Tráfico de estupefacientes:

Movilización de cocaína y marihuana desde Cauca y Nariño hacia el Meta, Guaviare, Brasil, Norte de Santander y Arauca, utilizando rutas alternas y redes de campaneros.

3. Manejo clandestino de dinero:

Grandes sumas eran almacenadas en viviendas y movidas entre miembros para evitar rastreo financiero. Se detectaron transferencias desde Bogotá, Guainía, Meta, Huila, Casanare, Cauca y Tolima hacia cuentas de cabecillas y terceros.

“La operación Aquiles dejó como resultado la captura por orden judicial de ocho integrantes, uno más en flagrancia, 10 allanamientos, y la incautación de 23 celulares, $130 millones en efectivo, 149 cartuchos calibre 9 mm, nueve partes de fusil y ametralladora, una pistola traumática y un computador portátil”, señaló el coronel Ronald Leandro Castro, jefe del componente de Investigación Judicial de la DIJIN-Interpol.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, que impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a ocho de ellos. La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo, tráfico de armas de uso privativo y tráfico de estupefacientes; dos aceptaron los cargos.