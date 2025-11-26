Más de mil estudiantes del oriente tendrán acceso a la educación superior con el nuevo multicampus

Una apuesta por la educación superior en el oriente de Cali.

En la ciudad de Cali dio un paso decisivo en su agenda educativa con el lanzamiento del programa “Mi Cali Beca” y la presentación oficial del Multicampus “Alba Stella Barreto”, dos iniciativas que transformarán las oportunidades para los jóvenes del oriente.

La Alcaldía anunció que este año se entregarán 1.741 becas de sostenimiento, dirigidas a estudiantes egresados en 2025 de Instituciones Educativas Oficiales (IEO) que ingresen a instituciones públicas de educación superior.

Además, el alcalde Alejandro Eder confirmó que el multicampus llevará el nombre de la hermana Alba Stella Barreto, como reconocimiento a su legado social en la zona.

El multicampus como puerta de entrada al futuro

Un proyecto que ya cuenta con un lote de 59 mil metros cuadrados, estudios técnicos y acompañamiento del Ministerio de Educación.

El mandatario caleño aseguró que la futura institución será un compromiso conjunto entre el Gobierno Nacional y la ciudad, orientada a ampliar la oferta académica.

Por su parte, la secretaria de Educación, Sara Mercedes Rodas, explicó que el multicampus iniciará con 14 programas ofrecidos por diferentes instituciones universitarias públicas y que permitirán que los jóvenes del oriente no tengan que desplazarse a otros sectores para estudiar.

Becas, matrícula cero y acompañamiento integral

Además del acceso a programas técnicos, tecnológicos y universitarios, los estudiantes beneficiarios podrán contar con “Mi Cali Beca”, un apoyo económico equivalente a un salario mínimo legal vigente por semestre.

El programa incluye, además, acompañamiento psicosocial y seguimiento personalizado para garantizar la permanencia en los estudios y mejorar los niveles de éxito académico.

“El objetivo no es solo que entren a la universidad, sino que permanezcan y se gradúen”, afirmó Rodas.

Alianzas estratégicas para ampliar el alcance

En el evento también participó el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, quien anunció la creación de un fondo especial para los giros de sostenimiento de los jóvenes beneficiados.

Urquijo invitó a los estudiantes a inscribirse y aprovechar una oportunidad que fortalece la educación pública en el oriente de Cali.

A su vez, Dylan Cárdenas, estudiante de la IEO Nuevo Latir y mejor Icfes de Cali 2025, resaltó que estas iniciativas representan “la posibilidad real de cumplir sueños y abrir caminos para avanzar”.

¿Cómo postularse a “Mi Cali Beca”?

El proceso incluye tres pasos clave:

Diligenciar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://forms.gle/VUGV86L4BDLibiLc6

https://forms.gle/VUGV86L4BDLibiLc6 Cargar los documentos requeridos.

Y enviar la constancia de admisión en el siguiente correo: micali.beca@cali.edu.co

Toda la documentación debe ser legible y completa; de lo contrario, la postulación será inválida.

El formulario podrá diligenciarse entre el 24 de noviembre 11am. y el 13 de diciembre de 2025 11pm.

Fechas de resultados

El primer listado de beneficiarios se publicará el 19 de diciembre de 2025 en las páginas oficiales del Icetex y de la Alcaldía de Cali.

Con becas, matrícula cero en programas públicos y un multicampus que abrirá más de mil oportunidades nuevas, Cali avanza hacia una política educativa más equitativa.