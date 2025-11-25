A 15 mil millones ascienden las deudas de la Nueva Eps con el Hospital Infantil de Manizales

Manizales

A 15 mil millones de pesos ascienden las deudas de la Nueva Eps con el Hospital Infantil de Manizales, el gerente hizo un llamado desesperado a las directivas de dicha entidad para que cancelen cuanto antes estas deudas y así evitar en un futuro nuevamente un cierre de servicios que afectaría a la población más vulnerable del departamento

Caracol Radio ha consultado con los diferentes gerentes de hospitales sobre las deudas y la ocupación de sus camas de cuidados intensivos, el Hospital Infantil de Manizales anunció que sus deudas superan los 15 mil millones de pesos y por supuesto eso hace que el funcionamiento del Hospital esté en una situación crítica

“La cartera pues asciende a algo más de 15 000 millones de pesos y obviamente es una cartera que afecta enormemente el buen funcionamiento de esta y de todas las instituciones que tienen estas carteras cada día más crecientes en nuestro sistema, pero pues seguimos haciendo el esfuerzo de atender a la población”, dijo Juan Carlos Gómez, gerente del Hospital Infantil

Descartó un cierre inmediato de servicios, pero no lo descarta a futuro si no llegan los pagos oportunos por parte de la Nueva EPS

Se recuerda que los usuarios de la Nueva Eps tienen restricción en la atención en el Hospital de Caldas