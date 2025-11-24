Bomberos de Supía, Caldas atendieron incendio estructural que dejó pérdidas totales de dos talleres

Manizales

El Cuerpo de Bomberos de Supía atendió el llamado de la comunidad informando sobre un incendio estructural en la calle 28 esquina, frente a la estación de servicio Primax, allí dos talleres sufrieron afectaciones en un 100% de sus estructuras

Según Ricardo Tapasco , vocero de Bomberos de Supía, comentó que se hizo control en estos talleres que tenían materiales de combustibles de diferente categoría como llantas, neumáticos, repuestos, lo que generó que el incendio fuese más rápido. Después de dos horas se extinguió por completo no se reportaron lesionados, pero sí hubo un daño total de las dos estructuras

“ Se hace lo que es el control en primera instancia, después se procede a lo que es la refrigeración y por último a la extinción total del incendio. Tocó contar con el apoyo también de la Chec para quitar el suministro de energía”, dijo Tapasco

Los bomberos contaron con el apoyo de funcionarios de la Chec, Efigás y Policía.