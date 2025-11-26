Denuncian deficiencias en infraestructura educativa en Armenia, autoridades anuncian inversiones

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Con muy baja participación por parte de los concejales de la ciudad se llevó a cabo el debate sobre la situación de la infraestructura educativa.

En primer lugar, el concejal ponente Jonatan Rojo evidenció que es alta la preocupación por el estado de las instituciones educativas.

Alertó que el deterioro está relacionado con falta de mantenimiento puesto que se trata de goteras, filtraciones de agua, inundaciones y deterioro a las fachadas lo que impacta directamente en el desarrollo de la jornada educativa.

Ante la situación, resaltó que urge la intervención correspondiente de las autoridades para evitar mayor afectación y por eso lo clave del debate que impulsó de la mano con el sector educativo perjudicado.

Pronunciamiento del Suteq

En ese mismo sentido se pronunció Esteban Bernal del sindicato de educadores del Quindío Suteq, quien dio a conocer que los docentes y el sector educativo están respondiendo a las expectativas de la población por los buenos resultados que obtuvo en las pruebas Saber 11.

Enfatizó que la problemática se centra en que en los últimos años la infraestructura educativa no recibe la atención que merece lo que se agrava en medio de las actuales condiciones climáticas.

Afirmó que de las instituciones educativas que necesitan una pronta intervención está el Inem, Nacional y el ITI.

“Los profes y el sistema educativo están respondiendo a las expectativas de la ciudad y a las necesidades de la población. La infraestructura educativa de Armenia tiene deudas de años, inclusive de décadas de no atención o atención insuficiente que se han agravado con el invierno que tenemos”, afirmó.

Agregó: “El INEM tiene una situación que ya es ampliamente conocida, una planta que requiere la atención y la inversión de la administración municipal. La institución educativa Nacional está en una condición extremadamente compleja. El Instituto Técnico Industrial, una institución tan tradicional para los armenios y para el departamento del Quindío también está pidiendo a gritos atención en infraestructura educativa".

Autoridades educativas

Finalmente, el secretario de Educación de la capital quindiana Antonio José Vélez informó que avanzan en las gestiones para generar la intervención correspondiente.

Fue claro que tienen identificados los casos que fueron expuestos por el sindicato y concejal ponente entendiendo que requieren acciones inmediatas por temas de mantenimiento.

Aclaró que todos los años se destinan 11 mil millones de pesos para puntos de vigilancia, servicio de aseo, pólizas todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las 72 sedes educativas de la ciudad.

“Conocimos algunos casos que ya desde la secretaría y de la administración tenemos identificados y que están siendo visualizados en las planeaciones para generar unos recursos y que se puedan intervenir a algunas sedes que requieren unas acciones inmediatas por temas de humedad, por temas de mantenimiento", mencionó.

Añadió que la disposición es total de la administración municipal por eso el alcalde municipal James Padilla confirmó la destinación de 3 mil millones de pesos para el próximo año solo para infraestructura educativa.