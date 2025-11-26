Bogotá llena de tenis: tres colombianos siguen en carrera en el Challenger disputado en la capital

El día de ayer, martes 25 de noviembre, se jugaron los partidos correspondientes a la primera ronda del cuadro principal del torneo profesional de tenis que se disputa actualmente en la ciudad de Bogotá y va hasta el 30 de noviembre, se trata del Challenger Seguros del Estado, que dará por finalizada la temporada del calendario ATP en Colombia.

La jornada que tuvo participantes de 10 nacionalidades diferentes, dejó grandes partidos donde los tenistas lograron mostrar lo mejor de su tenis, y dieron un gran show a los espectadores que se encontraban el Club Los Lagartos. Sin embargo, fue una jornada agridulce para el tenis colombiano, pues de los seis competidores cafeteros, solamente tres pudieron avanzar a la segunda ronda.

Preclasificado #3, Rodrigo Pacheco Méndez (MÉX)

Además de esto, por el lado de los jugadores internacionales, se presentaron resultados que no dejan de ser sorprendentes. El jugador mexicano más joven del torneo y preclasificado como el #3, Rodrigo Pacheco Méndez, cayó frente al argentino Facundo Mena, quien solo necesito de dos sets y un encuentro de 1:20h, para posicionarse en la segunda ronda del torneo.

Preclasificado #4 Dmitry Popko (KAZ)

Mientras tanto, el jugador Kazajo y preclasificado #4, Dmitry Popko, sorprendió al retirarse en medio del segundo set, cuando se enfrentaba al estadounidense Karl Poling, y a quien le había ganado el primer set por 6-3.

Nicolás Barrientos

Por otro lado, respecto a las raquetas colombianas, la jornada fue iniciada por Nicolás Barrientos, quien le remontó el partido al brasileño Paulo Andre Saraiva en tres sets. El experimentado jugador colombiano de 38 años, sorprendió al superar el torneo de clasificación, pues antes del mes de noviembre, no había jugado un partido en la modalidad de sencillos en categorías Challenger desde el 2023. Pues en los últimos años, el jugador que llegó a ocupar el puesto 237° del ranking de solitarios, se había dedicado a disputar torneos en modalidad de dobles.

Samuel Linde Palacios

A pesar de esto, tras la victoria de Barrientos, llegó la derrota del joven colombiano de 18 años, Samuel Linde Palacios, quien tuvo que enfrentarse al argentino y preclasificado #5, Santiago Rodríguez Taverna. A pesar de que Linde se quedó con el primer set luego de un apretado tiebreak, se vio superado por el gran nivel del tenista que llegó a ubicarse en el top 150° del mundo.

Miguel Tobón

Luego de este partido, llegó otra derrota por parte de Miguel Tobón, el joven tenista de 19 años que ha mostrado uno de los mejores niveles dentro de los tenistas colombianos, pues gracias a esto, es el cuarto colombiano mejor ubicado en el ranking ATP, tan solo detrás de Daniel Galán, Nicolás Mejía y Adrià Soriano. Tobón, tuvo que enfrentarse al español Alex Martínez quien ha tenido un gran año, obteniendo un récord de 44 victorias por tan solo 26 derrotas, y quien pudo derrotar con relativa facilidad al colombiano por 6-4 y 6-1.

Nicolás Mejía, Samuel Heredia y Juan S. Gómez

Por último, se estrenó la segunda mejor raqueta colombiana, Nicolás Mejía, frente al tenista Gima Sebastián, originario de Rumania, que no representó un desafío mayor para el segundo mejor clasificado del torneo. Además, se dio el duelo de colombianos entre el joven Samuel Heredia y el experimentado Juan Sebastián Gómez, en un duelo donde la experiencia se llevó la victoria.

En conjunto con dichos partidos, se jugaron los siguientes encuentros:

Hernández Alex derrotó a Johns Garret por 7-6(4) y 6-2.

derrotó a Johns Garret por Bertran Peter derrotó a Magadan Alan por 6-1 y 6-1.

derrotó a Magadan Alan por McKennon Maxwell derrotó a Dickerson Ryan por 6-3, 2-6 y 6-4.

derrotó a Dickerson Ryan por Varillas Juan Pablo derrotó a Rodríguez Lorenzo por 6-2 y 6-4.

derrotó a Rodríguez Lorenzo por David Jorda derrotó a Campana Lee Gerard por 6-3 y 6-1.

derrotó a Campana Lee Gerard por Poling Kyle derrotó a Popko Dmitry por 3-6 y 4-1 (RET).

derrotó a Popko Dmitry por Kozlov Stefan derrotó a Juan Bautista Torres por 6-0, 4-6 y 6-3.

