¿Quién es el mejor tenista de la historia? Esto dice la IA: ¿Djokovic? ¿Nadal?

En la gran mayoría de deportes existe el debate de quién es el mejor jugador en la historia de dicha disciplina, por ejemplo, en el caso del fútbol, se mencionan nombres como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona o Pelé. En el caso del baloncesto es algo similar, con nombres como Michael Jordan, Kobe Bryant o LeBron James.

De esta misma forma, ha existido un debate, desde hace décadas, acerca de quién es el mejor tenista de la historia. En un principio se mencionaba al suizo Roger Federer, luego, apareció su más grande rival, Rafael Nadal, y por último, se unió al debate Novak Djokovic. Y durante muchos años, cientos de aficionados han defendido a su jugador favorito, tratando de justificar el por qué lo consideran el mejor de la historia.

Sin duda, el apodo del ‘GOAT’ o el mejor de la historia en el tenis, se le debe atribuir a alguno de estos tres jugadores, quienes marcaron un antes y después en la historia de este deporte. A pesar de que algunos otros jugadores como Andy Murray, Stan Wawrinka o Juan Martín del Potro llegaron a disputar partidos, títulos, y hasta el número uno del mundo, como lo hizo Murray, mantenerse a tan alto nivel durante tanto tiempo como los más grandes, nadie lo logró.

Lea también: Roland Garros: Esta es su historia, datos curiosos y récords sobre la competencia

Roger Federer

Roger Federer fue uno de los tenistas más importantes de la historia, no solamente por lo deportivo, pues su elegancia y clase lo convirtieron en un icono en el deporte, lo que ayudo a llevar el tenis a un público mucho más grande. Además, logró conseguir una gran cantidad de títulos y semanas seguidas siento el número uno del mundo, y como no, el suizo convirtió las canchas de Wimbledon, el torneo más prestigioso, en su patio de juegos por varios años, ganando este torneo en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017.

Rafael Nadal

Aunque si hablamos de dominancia, no hay un jugador que haya sido más dominante que Rafael Nadal en las canchas de polvo de ladrillo, pues marcó su nombre en la historia del tenis, y especialmente, en Roland Garros, el unico gran torneo que se juega sobre esta superficie, y que el español, ganó en 14 ocasiones, dejando un récord de 112 victorias por tan solo 4 derrotas, un rendimiento que difícilmente pueda ser superado.

Novak Djokovic

Y por el otro lado, queda el tenista con más récords en la historia del tenis, Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slams, el jugador con más semanas siendo el número 1 del mundo, el mayor ganador de torneos Masters 1000 y el jugador con más victorias contra rivales del top 10. Considerado por muchos el jugador más completo, con más dominio en todas las superficies y el único que aún, continúa compitiendo al más alto nivel.

Le podría interesar: Emiliana Arango, nueva raqueta número uno de Colombia: Así quedó en el Ranking WTA tras Guadalajara

¿Quién es el mejor tenista de la historia según la IA?

Para obtener una respuesta sin ningún sesgo y realmente imparcial, se le preguntó a tres inteligencias artificiales, ChatGPT, Gemini y Claude, a quien consideraban el mejor tenista de la historia, su respuesta fue la siguiente:

ChatGPT: Novak Djokovic

Novak Djokovic Gemini: Novak Djokovic

Novak Djokovic Claude: Novak Djokovic

Esto debido a que, si el debate se traslada a los números y estadísticas, la gran cantidad de récords y títulos, indican que el tenista serbio es el mejor de la historia; sin embargo, establece, que esto podría ser diferente para cada persona, pues hay quienes le dan menor relevancia a los números y priorizan aspectos emocionales, estilos o impacto en el deporte, por lo que se podrían decantar por Roger Federer o Rafael Nadal

Otras noticias: Este es el torneo de tenis que se transmitirá en vivo por Netflix y entregará el premio más grande