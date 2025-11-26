Antioquia destaca 22 experiencias educativas transformadoras de la Jornada Escolar Extendida

Antioquia

El proceso reunió durante cinco meses a 365 instituciones educativas y cerca de mil docentes, quienes lideraron proyectos orientados a enriquecer los procesos de aprendizaje y fortalecer habilidades de niños, niñas y adolescentes en todas las subregiones.

Cada institución realizó una preselección interna, de la cual surgieron 116 experiencias significativas. Posteriormente, un comité técnico escogió las 22 propuestas más destacadas, representativas de todos los territorios del departamento.

“Hoy 22 experiencias fueron reconocidas por su valor y por su capacidad de transformar los territorios.”, afirmó Yesenia Quiceno Serna, subsecretaria de Calidad Educativa.

Las iniciativas exaltadas se agruparon en siete categorías que reflejan los pilares del programa: Raíces con Futuro, Tejedores de Comunidad, Transformando Vidas, Puertas Abiertas, Huellas para Compartir, Aulas que Inspiran y Semillas del Territorio. Los proyectos abordaron procesos de convivencia, innovación, cultura, apropiación del territorio y desarrollo de habilidades para la vida.

Desde los municipios también celebraron los resultados.

“Es algo muy valioso para todos nuestros estudiantes que tienen la posibilidad de ampliar los saberes, los conocimientos en diferentes áreas y eso permite tener mejores herramientas para su vida actual y su vida futura”, destacó Diego Gallego, alcalde de Guarne.

La Jornada Escolar Extendida, incluida en el Plan de Desarrollo Por Antioquia Firme 2024–2027, no solo amplía el tiempo de aprendizaje, sino que también genera beneficios sociales. Entre ellos, permite que madres cuidadoras cuenten con más tiempo para estudiar, trabajar o emprender, impulsando su autonomía y bienestar.