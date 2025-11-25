Medellín recibe el premio al ecosistema de startups de mayor expansión en Colombia Foto: Alcaldía de Medellín

Mdellín

Este 25 de noviembre, se dastacaron los avances del Distrito en innovación y el papel estratégico de diversas entidades en la consolidación del ecosistema tecnológico local.

Los premios se otorgan anualmente con base en un algoritmo de clasificación que analiza miles de ecosistemas de innovación en el mundo. La metodología incorpora más de 40 indicadores que evalúan dinamismo, calidad e impacto global de las startups.

Medellín registró un crecimiento superior al 41% en el Global Startup Ecosystem Index, consolidándose como el ecosistema de startups de mayor expansión en el país. Dentro de este avance, Ruta N fue destacada por su liderazgo en la articulación, fortalecimiento y proyección del ecosistema de innovación social.

Este reconocimiento se suma al otorgado por StartupBlink en 2024, cuando Medellín fue nombrada como la ciudad con el Mejor Crecimiento Ecosistémico en dos años en Sudamérica.

En ese informe, la capital antioqueña ascendió al séptimo lugar en la región, además, la ciudad mantuvo su posición como el segundo mayor ecosistema de proptech en Suramérica, reafirmándose como uno de los entornos de innovación más dinámicos del continente.

El reconocimiento de StartupBlink confirma a Medellín como un referente en innovación y crecimiento emprendedor en Colombia y la región. El avance sostenido del ecosistema, respaldado por entidades como Ruta N, demuestra que la ciudad continúa fortaleciendo su capacidad para generar soluciones tecnológicas, atraer talento y consolidar sectores estratégicos.