14 personas han sido capturadas en flagrancia por agredir a mujeres en el Quindío

Armenia

En el marco de la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la Policía del departamento rindió homenaje especial a través de un evento.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío informó que han llevado a cabo más de 2 mil visitas a víctimas que tienen medida de protección y que la patrulla púrpura está muy al tanto para brindar todas las garantías.

Enfatizó que el trabajo también está encaminado en identificar a los potenciales agresores para generar la protección a las mujeres. Asimismo, mencionó que han activado 271 rutas de atención a partir de la intervención dependiendo de la conducta y más de 300 campañas preventivas.

“271 rutas se han activado, rutas de atención a partir de la patrulla púrpura que se activa dependiendo de la conducta con diferentes instituciones y son ya 335 campañas preventivas para que la mujer no solamente tenga los canales y conozca cuáles son las líneas de atención, sino también temas, por ejemplo, cuáles son los las señales de auxilio que ellas deben hacer para que la gente conozca y sepa cuando están en riesgo", señaló.

Afirmó que son 147 capturas por violencia intrafamiliar que llevan en lo corrido del año donde 44 son por orden judicial y 103 en flagrancia.

Agregó que se han hecho efectivas tres órdenes judiciales por el delito de feminicidio y la captura de 14 personas en flagrancia por el delito de lesiones a mujeres.

“Pasa algo muy importante también y es que hemos realizado durante este año 62 jornadas de capacitación a nuestros policías para que la atención a la mujer sea un tema absolutamente diferencial y especial. Ya son 147 capturas que se han realizado en el transcurso de este año por tema de violencia intrafamiliar, 44 de ellas por orden judicial y 103 en flagrancia. Muy importante las capturas por orden judicial porque obedecen a un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación", mencionó.

Mujer que fue reconocida en el evento

En medio del evento que lideró la policía del departamento realizaron un sentido homenaje y reconocimientos, una de las protagonistas fue Amanda Cristina Erazo quien es procuradora cuarta judicial del Quindío.

En diálogo con Caracol Radio manifestó su gratitud por el reconocimiento debido al trabajo arduo que realizan desde la procuraduría encaminada en la prevención y la intervención.

Mujer reconocida en evento de la Policía del Quindío- Vanessa Porras de Caracol Radio Ampliar

Resaltó que el trabajo es constante y afortunadamente dijo que con los entes territoriales se ha logrado la institucionalización de los mecanismos articuladores de violencias.

“La Procuraduría tiene dos facultades esenciales que son la prevención y la intervención. Desde cada esfera en materia de prevención venimos trabajando con la Policía Nacional, con la gobernación del Quindío, con la alcaldía de Armenia, con los mecanismos articuladores de violencia, como su nombre lo indica, para prevenir y tratar de contrarrestar este flagelo que lastimosamente vemos en aumento en el Quindío", manifestó.

El alto oficial invitó a denunciar a la línea de la patrulla púrpura en el Quindío que es 317-713-8846 o la línea 155 para la orientación a mujeres víctimas de violencia basada en género.