A la cárcel cuatro hombres por agredir a sus madres, padres, hijas y esposas en el Quindío

Armenia

A la cárcel fueron enviados cuatro hombres investigados por los delitos de violencia intrafamiliar agravada y violencia intrafamiliar por hechos registrados en los municipios de Armenia Circasia, y Calarcá en el Quindío, donde las víctimas fueron sus propias madres, padres y compañeras sentimentales.

Uno de los hechos ocurrió el 14 de octubre del año en curso en Circasia, cuando Jhon Mauricio Dosman Tabares, al parecer, amenazó de muerte con un arma cortopunzante a su padre de 73 años.

En otro de los hechos, Jairo Andrés Cabrera Salgado habría ejercido violencia sistemática contra su pareja sentimental en diferentes barrios de Armenia. El acto más reciente se presentó el cuatro de julio cuando la víctima fue presuntamente agredida por expresar su deseo de terminar la relación.

De otra parte, Omar Eduardo Quiñonez Castañeda presuntamente sometió a violencia verbal y física durante los últimos siete años a sus familiares en Armenia cuando al parecer agredió su madre de 77 años, y a una hermana.

Finalmente, el pasado 27 de octubre, Ricardo Bustamante Martínez, al parecer, agredió físicamente a su hija en un acto de intolerancia ocurrido en el barrio Santander de Calarcá.

El Comandante de la Policía, Coronel Luis Fernando Atuesta

No es que hoy en día haya más agresiones a través de los núcleos familiares, lo que llamamos violencia contra familiares, no es que hoy en día la mujer esté siendo más vulnerada, digamos, y más violentada en sus derechos, sino que es más visible cada hecho que hay y la mujer afortunadamente ha perdido ese miedo a denunciar.

Hoy en día la mayoría denuncia cualquier agresión, pero no solamente ella, sino sus familias, sus vecinos, sus amigos y es precisamente también por esas campañas que no solamente la policía sino todas las instituciones vienen haciendo, facilitando los canales de denuncia, facilitando, esa recepción de sus quejas y evitando, precisamente, que sigan siendo víctimas de ese maltrato.

Así que también, esas campañas masivas de denunciar, de facilitar los canales de que la mujer pierda el miedo, pues se ve reflejada en el número de denuncias que, por supuesto, cada vez es mayor, pero esto, digamos, suena raro, pero es positivo, es muy positivo que la que denuncien, porque esto nos lleva también a evitar temas mucho más graves.

Cuando atendemos un caso de una riña que se transmite en un tema de lesión o de violencia intrafamiliar, pues si se atiende a tiempo, no solamente quizás estamos evitando un tema de lesiones más graves o incluso un feminicidio, sino que también estamos identificando en términos de prevención esos potenciales agresores para que esto pues finalmente ojalá nunca más se repita.