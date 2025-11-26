La violencia contra la mujer no se calla, se denuncia y la justicia no se pide, se exige: Mujeres

Armenia

La plaza de Bolívar de Armenia fue uno de los escenarios donde se llevaron a cabo actividades relacionadas con la conmemoración del día de la eliminación de la violencia contra la mujer, donde el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq lideraron una jornada de reclamo, rechazo y dignificación de la mujer.

En Caracol Radio Armenia hablamos con María Augusta Chaves que hace parte del Sindicato Único de Trabajadores y de Fecode y hace parte de la Secretaría de Género “en el marco del 25 de noviembre que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de Toda violencia contra la mujer y la niña, pues estamos alzando la voz precisamente para acabar con este flagelo. Las diferentes formas en que se violenta la mujer, pues a veces son normalizadas.

La idea hoy en nuestra marcha es visibilizarla, cuando a una mujer se le dice que está en una relación, en un matrimonio, con un hombre maltratador y la amenaza con la parte económica, la amenaza con sus hijos, estamos hablando de una violencia económica y una violencia vicaria. Y son tipos de violencia que a veces la gente no la tiene como es, como que es una violencia de género, las terminan normalizando.

Entonces, la idea es que a partir de hoy y durante todo el 2026 alcemos la voz visibilizando los diferentes tipos de violencia que las identifiquemos para que podamos actuar en contra de ellas. Hoy siguen presentándose en el departamento, desafortunadamente, muchos casos de violencia, algunos conocidos y otros que no se conocen.

Aumentan los casos, aumenta la impunidad

Cuando las muertes son violentas y hasta que no hagan todo el proceso de investigación y se recojan como los criterios para poder tipificar el feminicidio, pues no entran en las estadísticas. Entonces, sí da tristeza porque pues cada que uno consulta datos, pues va en aumento. Como va en aumento, la impunidad. Entonces, la fiscalía, por ejemplo, se queda corto porque a tantos investigadores le colocan 20000 casos y se quedan ahí sobre el escritorio haciendo un curso y o tienen celeridad y no llegan rápido a feliz término con condenas que sean efectivas para quienes son responsables de estos actos.

Rutas

Volvemos a lo mismo. Está la línea púrpura, la línea nacional de la policía, está la fiscalía, las comisarías, las mismas entidades de salud que tienen que priorizar una atención a una víctima de violencia. Pero se denuncia Las rutas no son efectivas, se quedan en la denuncia

Violencia intrafamiliar

Nosotros como docentes sí que visibilizamos esos en nuestros estudiantes. Cuando en nuestras aulas tenemos niños que están afectados y empezamos como a indagar qué es lo que le está pasando a este niño porque de pronto si venía muy bien académicamente, tiene un bajón, está triste, ya no juega, y empezamos a indagar y es que vive en intrafamiliar al interior de su hogar. Mujeres que como yo te decía, vulneradas y presionadas económicamente, porque como hacen labores del hogar de pronto no están laboralmente activas, pues soportan esa violencia, como tú dices, es silenciosa, pero igual de violenta.

Hay violencia sindical y política.

Nosotras, las mujeres al interior del sindicalismo, también sufrimos de esas violencias por política. Cuando no somos dentro del mismo sector, se nos señala y se nos calla si somos de sectores diferentes. La unidad de la mujer, todas las mujeres es lo que nos debe de mover a pesar de la diferencia y eso es un lema que ha traído Victoria Avendaño, Secretaría de género de Fecode.

Llamado

Entonces, el llamado es que esta lucha la tenemos que dar las mujeres, al lado de nuestros hombres, ni delante de ellos ni detrás de ellos. es al lado, de la mano. Porque si no somos nosotras las que levantamos la voz, ¿quién lo va a hacer por nosotras? Y te cierro con el lema de este año y que queremos que siga para el 2026. La violencia contra la mujer no se calla, se denuncia y la justicia no se pide, se exige.