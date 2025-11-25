Violencia contra las mujeres en Cali marca cifras récord y alerta por aumento de denuncias

Cali, Valle del Cauca

La violencia contra las mujeres en Cali alcanzó en 2025 cifras historicas. Entre enero y septiembre, 3.528 mujeres denunciaron violencia intrafamiliar, un promedio de una denuncia cada dos horas, el registro más alto en seis años. A esto se suman 851 denuncias por delitos sexuales, un aumento del 17,5% frente a 2024 y el número más elevado de los últimos cuatro años. Los análisis del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, Cali Cómo Vamos y la Fundación WWB Colombia confirman que ellas concentran el 73% de los casos de violencia intrafamiliar y el 84% de los delitos sexuales, una evidencia contundente de que la violencia de género sigue incrustada en los espacios públicos y privados de la ciudad.

¿Qué acciones pueden frenar los ciclos de violencia?

El panorama económico tampoco ayuda. Las desigualdades en empleo, ingresos y carga de cuidado siguen empujando a miles de mujeres a situaciones de dependencia que alimentan estos ciclos de violencia. Entre julio y septiembre, la participación laboral femenina fue de 56,2%, muy por debajo del 73,8% de los hombres, y aunque la ocupación de mujeres llegó a su punto más alto en una década, persiste una brecha de 18 puntos. La Fundación WWB Colombia insiste en que fortalecer la autonomía económica femenina es una de las estrategias más efectivas, aunque menos visibles, para romper estos patrones. Como lo explica Daniela Konietzko, Presidente de la Fundación WWB Colombia.

Mientras la legislación avanza, el acceso a justicia sigue lleno de vacíos, demoras y rutas de atención que no siempre responden con oportunidad. El mensaje final es tan urgente como necesario: nombrar la violencia, buscar apoyo y activar las rutas institucionales es clave para transformar una cultura que aún normaliza agresiones. Cali necesita respuestas más rápidas, rutas más claras y un compromiso real para que ninguna mujer tenga que elegir entre sobrevivir o guardar silencio.