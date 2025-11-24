Cali podría quedar en oscuras, ampliar contrato de Alumbrado viola el principio de Planeación

Por incumplimientos y cinco prórrogas injustificadas en tan solo un año, llueven críticas y denuncias por parte del senador Carlos Fernando Motoa, así como de concejales y diversos sectores empresariales de la Capital del Valle contra los actuales contratistas del alumbrado público.

Se trata de Eléctricas de Medellín y la UT Cali Ciudad Luz, encargados del suministro e instalación de 60 mil lámparas cuyo plazo inicial era el 31 de diciembre del año 2024 y que, por demoras del contratista, tuvieron que aplazarse hasta diciembre de 2025.

El problema es que Cali podría quedar en oscuras debido a que dichos contratos no pueden tener una nueva ampliación y, de hacerlo, los funcionarios y la junta directiva estarían expuestos a graves sanciones que irían desde destitución e inhabilidad hasta fuertes sanciones económicas de tipo fiscal, por violar el principio de planeación estratégica y atentar contra la moralidad pública, según lo expresaron la Procuraduría y la Contraloría.

Por su parte, se conoció la semana pasada que las Empresas Municipales de Cali, Emcali, iniciará el proceso de selección del aliado estratégico para la modernización del sistema de alumbrado, donde participarán multinacionales con amplia experiencia, lo que permitiría que la administración del alcalde de Cali Alejandro Eder convierta a Cali en la ciudad con el alumbrado público más moderno del país.