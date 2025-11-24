Más de 3 mil personas se unieron a la 5K Libres y Seguras en un llamado por una Cali sin violencias

"5K Libres y Seguras". Que ninguna mujer o niña viva violencia de ningún tipo.

Cali vivió una mañana llena de energía, unión y conciencia social durante la Carrera 5 Kilómetros “Libres y Seguras”, que reunió a más de 3.500 participantes en el parque El Ingenio.

Desde las 6am., familias completas (muchas acompañadas por sus mascotas) se sumaron a esta movilización deportiva que busca promover una ciudad donde mujeres y niñas puedan transitar y vivir sin miedo.

La actividad, liderada por la secretaría de Bienestar, marcó el inicio de la agenda distrital del 25 de noviembre, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para visibilizar y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres.

Carrera de los 5 kilómetros por las mujeres "Libres y Seguras". Ampliar

“Este espacio nos recuerda que las violencias siguen afectando a miles de mujeres y niñas, y que su erradicación requiere un trabajo conjunto. Por eso fortalecemos la atención desde Casa Matria y ampliamos programas como CuidArte”, señaló Johana Caicedo, secretaria de Bienestar Social.

Las ganadoras y la fuerza femenina

Al finalizar el recorrido se anunciaron las tres corredoras más rápidas:

Diana Niño, con un tiempo de 23’04”

Leidy Giraldo, con 23’20”

Ana Alzate, con 24’31”

Aunque ellas ocuparon el podio, el reconocimiento se extendió a todas las mujeres que participaron, entre ellas lideresas de comedores comunitarios y cuidadoras de los programas CuidArte de las comunas 15, 20 y 21, así como de El Saladito y El Hormiguero.

“No descansamos en la tarea de construir una Cali libre y segura para todas”, afirmó Steffany Escobar, subsecretaria de Equidad de Género.

Aerorrumba para cerrar la jornada

Tras cruzar la meta, cientos de asistentes se sumaron a una aerorrumba masiva que llenó de ritmo y energía el parque.

El cierre no solo celebró la vida y el movimiento, sino también el compromiso colectivo con una causa urgente: que ninguna mujer o niña viva violencia de ningún tipo.

Ese es el verdadero objetivo, y la meta que la ciudad sigue dispuesta a alcanzar.