Vallecaucanos ponen el broche dorado al atletismo colombiano en los Sordolímpicos de Tokio 2025

La delegación colombiana cerró su participación en el atletismo de los XXV Juegos Sordolímpicos Tokio 2025 con una actuación que volvió a destacar el peso del talento vallecaucano en la escena internacional.

El equipo nacional se despidió con tres medallas y tres diplomas sordolímpicos, de los cuales una parte decisiva llegó desde atletas del Valle del Cauca.

El relevo 4x400 m masculino entregó una de las noticias más celebradas: Janer Armando Cabezas Rosero, corredor vallecaucano, aportó a Colombia una medalla de plata, consolidando una presentación sólida ante potencias tradicionales de la prueba.

En la rama femenina, el turno fue para Thalyana Tarapues, quien aportó al bronce del relevo 4x400 m, resultado que reafirma el crecimiento del país en pruebas de velocidad y resistencia dentro del movimiento sordolímpico.

La velocidad masculina también tuvo relieve con Gian Marco Andrade de Mosquera, quien no solo integró el equipo que se quedó con el bronce en el relevo 4x100 m, sino que además alcanzó un meritorio cuarto lugar en los 100 metros planos, actuación que le valió uno de los diplomas observados por Colombia.

El balance vallecaucano se completó con la labor de Pedro Luis Murillo, protagonista en las pruebas de campo: obtuvo diplomas tras ubicarse quinto en impulsión de bala y séptimo en lanzamiento de disco, cerrando una participación regular y de alto nivel competitivo.

Con estos resultados, los atletas del Valle del Cauca reafirman su papel protagónico dentro del deporte sordolímpico colombiano y cierran en Tokio un capítulo histórico para el país.