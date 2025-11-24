Con aporte vallecaucano Colombia brilla en la primera jornada de los Juegos Bolivarianos 2025

La delegación colombiana abrió su participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 con una cosecha prometedora: 28 medallas en el primer día oficial de competencias, resultado que la ubicó en la segunda posición del medallero al cierre de la jornada dominical en Perú.

El inicio no pudo ser más simbólico para el país. En la ceremonia inaugural, los vallecaucanos Jeison López (pesas) y Tatiana Rentería (lucha) encabezaron el desfile nacional como abanderados, marcando el inicio de una participación que ya dejó estampado su sello regional en el podio.

✨ La inauguración, en imágenes 📸



Así vibró Colombia en una ceremonia llena de historia, color y emoción. #JuegosBolivarianos2025 pic.twitter.com/S7dIv1P91J — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) November 23, 2025

Plata para el Tiro deportivo

La primera presea para Colombia en tiro deportivo tuvo presencia vallecaucana. El equipo masculino de pistola de aire 10 metros, integrado por Juan S. Rivera, Sebastián Sánchez y Armando Gómez, acumuló 1671 puntos, resultado que les otorgó la medalla de plata.

Natación con múltiples podios

En la piscina, Colombia vivió una de sus jornadas más exitosas del día. El vallecaucano Gabriel Alejandro Arias se colgó el oro en los 50 metros espalda con un tiempo de 25.71, mientras que Anthony Rincón se quedó con la plata en la misma prueba.

A esto se sumaron dos medallas de Sebastián Camacho, quien fue plata en los 800 metros libre (8:11.91) y nuevamente plata en el 4x200 metros libre masculino. Por su parte, Juan Daniel García se adjudicó el bronce en los 100 metros pecho (1:01.98).

En pesas femeninas se logró triplete vallecaucano

Las vallecaucanas Rohelys Galvis y Gelen Torres sumaron tres medallas para el país:

Rohelys Galvis: oro en arranque (53 kg)

Plata en envión Gelen Torres: bronce en arranque (58 kg)

La actividad continúa este lunes con presencia vallecaucana en varias disciplinas. Estarán en acción: