Empezaron las muertes por falta de atención médica en el Valle del Cauca

Valle del Cauca

La secretaria de salud del Valle, María Cristina Lesmes, denunció que ya hay fallecimientos por falta de atención médica en la región, particularmente afiliados a las EPS intervenidas por el Gobierno y que adeudan más de 4 billones de pesos a la red de clínicas y hospitales.

“Ya los vallecaucanos nos estamos muriendo porque no hay una atención que solucione los problemas simples o graves de salud”, expresó la funcionaria que describió este momento como el más critico de la historia de los sistemas de salud en Colombia.

Explicó la secretaria de salud del Valle que las EPS intervenidas no cuentan hoy con una red de prestación de servicios donde puedan atender los pacientes en el diagnóstico temprano, tratamientos oportunos y ni siquiera en urgencias.

Casos de muertes y pacientes en riesgo de fallecer

“Tengo el caso de una bebé que muere después de que un perro la muerde, porque no hay atención que la hubiera podido salvar en cinco hospitales y al último que llegó muere la menor porque no había posibilidad”, contó la titular de salud publica en el Valle.

Y siguió su relato de casos que demuestran la grave crisis:

“Tengo un paciente con una fractura de fémur que hace dos semanas que no consigue que lo atiendan. Tengo niños con cáncer cerebral a quienes le suspendieron la quimioterapia.

Tengo un paciente con cáncer de pulmón con 16 quimioterapias autorizadas y que solo le han hecho cuatro. Tengo urgencias sobredimensionadas en el 300% de ocupación”.

Recordó la funcionaria que la problemática es con pacientes cuyas EPS, entre ellas NUEVA EPS,FAMISANAR,COOSALUD, ASMED SALUD que no tienen red de prestación de servicios adecuada.

Según la secretaria de salud del Valle, las tutelas se han triplicado porque de 70 tutelas que teníamos, estamos recibiendo 150 diarias y así está pasando con todos los prestadores.

¿Quién es el responsable de esta crisis?

Para la doctora Lesmes, la responsabilidad pasa por el presidente de la República, por su ministro de Hacienda y por su ministro de salud. No pasa por la ADRES que es un pagador.

“Se necesitan recursos adicionales y se necesita que la superintendencia y los agentes interventores hagan abonos a las grandes deudas que se tienen, hagan contratos y se comprometan a pagar el ciento por ciento de los recursos facturados para que nosotros podamos seguir atendiendo”, puntualizó la secretaria de salud del Valle del Cauca.

La deuda de las EPS con la red de prestadores de servicios de salud es superior a los 4 billones, donde el 85 por ciento de los servicios son privados y el 15 por ciento públicos.

¿Hay alguna salida mientras las EPS pagan?

“Estamos juntos buscando una salida, buscando cómo encontrar una conversación directa con la EPS, con los nuevos agentes interventores que nos cambiaron la semana pasada para poder lograr acuerdos de pago y contratación decente para la prestación de servicios de salud. Ya me comuniqué con todos los agentes interventores, el señor superintendente me entregó el directorio Ya me comuniqué con todos pidiendo mesas de trabajo por cada EPS con mis gerentes”, cerró diciendo María Cristina Lesmes, secretaria de salud departamental.