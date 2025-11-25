🔴EN VIVO | Chelsea vs. Barcelona en la fecha 5 de la Champions League: siga ACÁ el partidazo

<b>Chelsea recibe a Barcelona este martes 25 de noviembre</b>, en el estadio Stamford Bridge de Londres, por el juego correspondiente a la quinta fecha de la fase liga en la <b>UEFA Champions League. </b>Este partidazo el muy importante para ambos equipo, ya que <b>el cuadro londinense viene de igualar 2-2 en su vista a Qarabağ,</b> ubicándose así en la decimosegunda posición con 7 puntos, resultado de una derrota, dos triunfos y el reciente empate. Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/25/arsenal-vs-bayern-munich-por-la-champions-league-programese-aca-con-el-partidazo-sin-luis-diaz/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/25/arsenal-vs-bayern-munich-por-la-champions-league-programese-aca-con-el-partidazo-sin-luis-diaz/"><b>Arsenal vs. Bayern Múnich por la Champions League: prográmese acá con el partidazo sin Luis Díaz</b></a><b>El </b><b>Barça,</b><b> por su parte, también necesita sumar de a tres,</b> porque viene de igualar en Bélgica 3-3 frente a Brujas, acumula la misma cantidad de puntos que el equipo inglés y necesita un triunfo para mantenerse en zona de clasificación directa en la fase liga de la Champions.La última vez que estos equipos se enfrentaron fue el 14 de marzo de 2018, en el Camp Nou, en el que <b>Barcelona ganó 3-0 sobre Chelsea</b>, con doblete de Lionel Messi y uno de Ousmane Dembélé.