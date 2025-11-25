Arsenal vs. Bayern Múnich por la Champions League: prográmese acá con el partidazo sin Luis Díaz

¡Vuelven las emociones de la Champions League! Este martes 25 de noviembre arrancó la quinta jornada del certamen. El Arsenal recibirá al Bayern Múnich en el Emirates Stadium, y la sorpresa es que Luis Díaz no podrá jugar. Esto favorece al equipo inglés, que ya se ha enfrentado al colombiano en siete ocasiones y conoce bien su nivel.

Parcialmente, el Bayern Múnich es quien lidera la tabla con un puntaje perfecto de 12 sobre 12, al igual que Arsenal que es segundo. La diferencia es que los bávaros tienen +3 goles de diferencia más que los Artilleros.

Le puede interesar: Luis Díaz ha marcado más goles esta temporada, que todos los refuerzos del Liverpool juntos

Bayern Múnich, sin Luis Díaz

El guajiro se perderá el enfrentamiento contra el Arsenal, ya que, si bien en la jornada anterior frente al PSG, fue la gran figura al anotar doblete y asegurar la victoria del equipo alemán, cometió una dura entrada sobre el marroquí Achraf Hakimi, que derivó en lesión y la expulsión para Lucho.

Por esta acción, Luis Díaz recibió una sanción de tres fechas por parte de la UEFA para los próximos compromisos del Bayern Múnich en la Liga de Campeones. Lo que significa que el colombiano tampoco podrá estar disponible para los duelos ante el Sporting en Alemania y el Royale Union Saint-Gilloise.

El DT, Vincent Kompany, se pronunció al respecto sobre la ausencia de Luis Díaz en los próximos tres partidos: “Todos vimos ese momento y pensamos que merecía un partido. Pero hubo otras opiniones. Claro que estamos decepcionados”.

Luis Díaz expulsado en el partido ante el PSG /Getty Images / Stuart Franklin Ampliar

Historial de enfrentamientos

A lo largo de los últimos 26 años, alemanes e ingleses se han enfrentado en 14 ocasiones diferentes, sin embargo, nunca ha tenido la oportunidad de disputar una final. El saldo positivo se lo lleva el Arsenal con ocho victorias, tres derrotas y tres empates.

La primera vez que jugaron fue el 5 de diciembre del 2000, juego que correspondió a la octava jornada de la Champions League, el partido terminó igualado 2-2. Por otro lado, la última vez que se enfrentaron fue el 17 de abril del 2024 en cuartos de final, los Bávaros vencieron 1-0 a los Artilleros con gol de Kimmich (53′).

Lea también: Vincent Kompany sobre sanción de la UEFA a Luis Díaz en Liga de Campeones: “Estamos decepcionados”

Posible alineación de Arsenal

David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Christian Mosquera, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Mikel Merino, Leandro Trossard.

DT: Mikel Arteta

Posible alineación de Bayern Múnich

Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Tom Bischof; Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka; Michael Olise, Nicolas Jackson, Kingsley Coman y Harry Kane.

DT: Vincent Kompany

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El partido entre Arsenal vs. Bayern Múnich por la cuarta jornada de la UEFA Champions League se jugará este miércoles 26 de noviembre a partir de las 3:00 de la tarde (hora Colombia). Usted podrá disfrutar las emociones de este compromiso a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.