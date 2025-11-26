🔴 Arsenal vs. Bayern Múnich EN VIVO y GRATIS el partido por la Champions League: sígalo acá

Siguen las emociones de la Champions League, en esta jornada <b>Arsenal recibirá a Bayern Múnich en el Emirates Stadium,</b> por la quinta fecha de la fase Liga, en la que se enfrentarán los dos equipos que lideran la tabla de posiciones.Este será un duelo de dos grandes de Europa, que a la vez lideran sus ligas locales.<b> Bayern Múnich es el líder con 12 puntos</b>, misma diferencia de gol que su rival de +11, pero a marcado 14 tantos, 3 más que su rival inglés.Lea también: <a href="" rel="" title=""><b>Luis Suárez recibió elogios en Portugal: “Es una apuesta segura”</b></a><b>Arsenal, que en esta ocasión será local, también tiene la misma cantidad de puntos,</b> igual número en la diferencia de gol, pero en el número de goles marcado tiene 11. El cuadro que salga ganador de este partidazo quedará muy cerca de clasificar a los octavos de final de la Liga de Campeones 2025-26.