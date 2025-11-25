Julián Cifuentes, mató y escondió el cuerpo del párroco Darío Valencia por una camioneta
La Fiscalía detalló en las audiencias la frialdad de los hechos por parte del asesino.
Culminaron las audiencias de control de garantías en contra de Julian Cifuentes Gómez, el hombre que asesinó y desapareció el cuerpo del padre Darío Valencia, quien aceptó los delitos imputados por la Fiscalía y fue cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario.
En medio de la audiencia el Fiscal 4º Especializado de Pereira, narró los hechos con detalles de lo que sucedió el 25 de abril de 2024 cuando el sacerdote Darío Valencia se encontró con Cifuentes Gómez, se fueron a recoger, supuestamente, el dinero de la venta de una camioneta que fue comprada por su asesino.
Ese mismo día a la 1:55 de la tarde Julián llegó a Viterbo manejando la camioneta y sin rastros del padre Valencia; el relato del fiscal deja imaginar la escena tan macabra que ocurrió dentro de la camioneta, donde este sujeto le disparó al párroco en cuatro ocasiones y por la espalda.
Un homicidio que sigue conmocionando a los risaraldenses por la crueldad y la frialdad con que se cometió, estos son los apartes de la audiencia.
Intervención del Fiscal 4º Especializado de Pereira
Luego de que el fiscal diera a conocer todos los hechos y de imputar los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego, y ocultamiento y destrucción de material probatorios, el Juez de Control de Garantías que dirigía la audiencia, le preguntó a Julián Cifuentes si aceptaba o no los cargos, y con toda la frialdad de quien ya no tiene nada que esconder, dijo que si aceptaba los delitos endilgados por el ente acusador.
Por último, el Fiscal solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando el peligro para la sociedad si este sujeto quedaba en libertad, además señaló que en su contra había varias anotaciones por delitos como estafa y abuso de confianza; luego de revisar los documentos y los argumentos del fiscal, el Juez aceptó esta solicitud y lo envió a la cárcel.
Aceptación de cargos por parte de Julián Eduardo Cifuentes
Lo que sigue, luego de estas audiencias es esperar que el juez de conocimiento imponga la pena que Julián Cifuentes debe pagar por los delitos imputados, teniendo en cuenta que con esta aceptación este sujeto tendrá una rebaja de pena de hasta el 50 %.