Nacional vs. Junior, partidazo por el Grupo A de cuadrangulares: prográmese acá por Liga

¡Partidazo por el liderato del Grupo A! Junior viajará a Itagüi para enfrentarse con Atlético Nacional en el estadio Ditaires, juego que corresponde a la tercera jornada de los cuadrangulares de la Liga Colombiana-II. Es preciso recordar , que el duelo no se disputará en el Atanasio Girardot debido al concierto de J Balvin que será el mismo día del compromiso.

Ditaires nos recibirá nuevamente en cuadrangulares para vivir la tercera fecha 🏟️



VAMOS TODOS JUNTOS 💚💪 pic.twitter.com/HKjyAUhODD — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 21, 2025

Sin embargo, para este partido, los hinchas del Junior recibieron una mala noticia, pues no podrán asistir al estadio al Ditaires de Itagüi para apoyar al equipo. Así lo informó la administración local a través de un comunicado en sus redes sociales.

A continuación el comunicado oficial

Vale mencionar que el Grupo A está muy reñido. Junior es líder con 4 puntos, los mismos que tiene Nacional, la diferencia es que el Tiburón tiene un gol más a favor que el Verdolaga. Mientras tanto, Medellín y América cuentan solamente con un punto.

Posible alineación de Atlético Nacional

David Ospina; William Tesillo, Simón García, Andrés Román, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Marlos Moreno, Marino Hinestroza y Marlos Moreno.

DT: Diego Arias

Posible alineación de Junior

Jorge Soto; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Jean Carlo Pestaña, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Cristian Barrios, Andrés Roa, Tilman Palacios y Adrián Ramos.

DT: Alfredo Arias

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El partido entre Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla se jugará este miércoles 26 de noviembre a partir de las 8:30 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este compromiso a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio y mediante la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.