Dimayor confirmó sanción a Rafael Carrascal de América en recta final de cuadrangulares por Liga

Rafael Carrascal de América de Cali / Oficial de América de Cali, en Facebook.

El experimentado mediocampista de América de Cali, Rafael Carrascal, fue expulsado en el último enfrentamiento por los cuadrangulares finales de Liga Colombiana 2025-2 tras propinarle un codazo en el cuello a Teófilo Gutiérrez, durante el empate 1-1 en el Pascual Guerrero.

La acción se produjo al 89′, cuando ‘La Mecha’ ya tenía 10 jugadores en cancha, debido a la expulsión de José Cavadía al 82′, por doble tarjeta amarilla. El árbitro Wilmar Monataño pitó una infracción en la mitad del campo a favor de Junior, y cuando Gutiérrez le pidió la pelota a uno de los jugadores locales, para ejecutar el cobro, el sucreño de 32 años, que cumplirá 33 el 26 de noviembre, lo impactó con su codo derecho.

Así se vio la acción desde la tribuna:

Sanción a Rafael Carrascal

El lunes 24 de noviembre no solamente se conoció el audio VAR donde se convalidó el polémico gol de Junior, que significó el empate, sino que también se conocieron las sanciones impuestas por los árbitros desde los diferentes estadios.

Ante el accionar de Rafael Carrascal, la máxima autoridad del fútbol Colombiano decidió castigarlo por “Ser culpable de conducta violenta contra un adversario”, de acuerdo con el código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

La sanción impuesta fue de 2 partidos. Es decir, que se perderá los dos siguientes compromisos frente a Independiente Medellín que determinarán las posibilidades de ‘La Mecha’.

A continuación, el comunicado oficial de Dimayor, en X:

Así queda la tabla del Grupo A terminada la fecha 2

De igual modo, la entidad adelantó la hora del partido entre América y Medellín, que será en el Estadio Pascual Guerrero, el jueves 27 de noviembre a partir de las 6:30 pm.