Confeso asesino del padre Darío Valencia podría ser remitido a una cárcel de máxima seguridad

Comenzaron las audiencias en contra de Julián Eduardo Cifuentes Gómez, el confeso asesino del padre Darío Valencia, quien recordemos, el pasado jueves en horas de la noche llegó a Colombia luego de ser extraditado de París, Francia, donde estuvo 16 meses detenido.

El pasado viernes, desde Bogotá, de manera virtual, comenzaron las audiencias de control de garantías donde legalizaron su captura, la cual, se materializó en el momento en que Cifuentes Gómez llegó al aeropuerto el Dorado de Bogotá.

Escuchemos apartes de la audiencia donde el juez habla sobre la llegada de este hombre a Colombia.

Su captura fue declarada legal; además, se conoció que la orden de captura expedida en contra de Julian Cifuentes se emitió por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, delitos que serán imputados en la audiencia de imputación que fue aplazada hasta el lunes 24 de noviembre a las 9:30 de la mañana, allí se conocerá si el detenido acepta o no los cargos endilgados por la Fiscalía 4° especializada de Pereira que lleva este proceso.

Medida sería cumplida en una cárcel de máxima seguridad

Cabe recordar, que las audiencias se están realizando de manera virtual, con fiscal y juez de la ciudad de Pereira, y con el detenido en la ciudad de Bogotá; Según el abogado que representa a la Diócesis de Pereira como víctima en el proceso, Renato Marín, si a Julián Cifuentes le dictan medida de aseguramiento en centro carcelario, por la gravedad de los cargos y por la connotación del caso, esta medida debe cumplirse en una cárcel de máxima seguridad, por lo que, sería en un centro carcelario en Bogotá.

En esta primera audiencia de legalización de captura, el detenido guardó silencio y respondió lo estrictamente necesario al juez de control de garantías.

Cabe recordar, que en la audiencia de imputación el detenido tiene las opciones de aceptar, no aceptar los delitos o guardar silencio; sin embargo, una de las evidencias con las que cuenta la Fiscalía, es la confesión de Cifuentes Gómez sobre lo sucedido y el sitio donde se encontraba enterrado el cuerpo del sacerdote Darío Valencia.