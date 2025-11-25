Judicializados 5 señalados de “La 24” quienes vendían droga desde una terraza en Barrio Antioquia

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como La 24, señalado de comercializar estupefacientes en Barrio Antioquia, en Medellín.

En la primera diligencia, realizada el 12 de noviembre, funcionarios del Grupo Antinarcóticos y Tareas Especiales del CTI capturaron a 3 hombres. En el procedimiento se incautaron 2 kilos de marihuana, 191 gramos de cocaína, 40 mililitros de popper y dinero en efectivo. De acuerdo con la investigación, los tres hombres distribuían los estupefacientes a durante el día usando pasamontañas para evitar ser identificados.

Un segundo operativo, adelantado el 20 de noviembre, permitió la captura también en flagrancia de 2 hombre más; en este caso, fueron incautados 5 kilos de marihuana, 174 gramos de cocaína, 24 pastillas de anfetaminas, dinero y cuadernos de contabilidad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que incluso dos de los capturados intentaron huir por los techos antes de ser alcanzados.

La Fiscalía estableció que operaban desde una estructura metálica instalada en la azotea, rodeada por una concertina con púas, usada para almacenar, dosificar y vender los alucinógenos.

Durante las audiencias ninguno de los procesados se allanó a los cargos por fabricación, tráfico o porte de estupefacientes; el juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.