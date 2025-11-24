Guns N’ Roses anuncia gira mundial 2026 con más de 60 conciertos y música inédita

Guns N’ Roses confirma su regreso a los grandes escenarios con una gira mundial que marcará historia en 2026.

El tour, que incluye más de 60 fechas, comenzará el 28 de marzo en Monterrey, México, y se extenderá por tres continentes, reafirmando el poder del hard rock en la escena global.

Tras su apertura en el festival Tecate Pa’l Norte, la banda liderada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan recorrerá Sudamérica en abril, donde se espera un lleno total en estadios emblemáticos.

En mayo, el grupo dará dos conciertos en Florida antes de iniciar la etapa europea, que incluye presentaciones en Polonia, Irlanda, Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido, con su regreso triunfal al Download Festival y dos noches en el Accor Arena de París.

La gira volverá a Norteamérica el 23 de julio en Raleigh, Carolina del Norte, y se prolongará hasta septiembre con shows en recintos históricos como el MetLife Stadium en Nueva Jersey, el Rogers Centre en Toronto y el Rose Bowl de Pasadena, donde la banda no toca desde hace más de tres décadas. Cada concierto promete un setlist cargado de clásicos como Welcome to the Jungle, Sweet Child O’ Mine y November Rain, junto con sorpresas para los fans.

Además del tour, Guns N’ Roses lanzará dos nuevos sencillos el 2 de diciembre: “Nothin’” y “Atlas”, los primeros desde The General (2023). Estos temas anticipan el regreso creativo de la banda, que no publica un álbum completo desde Chinese Democracy (2008). Según fuentes cercanas, las nuevas canciones formarán parte del repertorio en vivo, lo que añade un atractivo especial a la gira.

Las entradas estarán disponibles en gunsnroses.com, con preventas exclusivas para miembros del Nightrain Fan Club y venta general en diciembre. También se ofrecerán paquetes VIP y merchandising oficial para los seguidores más fieles.

Con esta gira, Guns N’ Roses reafirma su estatus como leyenda del rock, combinando nostalgia y novedad en un espectáculo que recorrerá América, Europa y Norteamérica. El 2026 será, sin duda, el año del rugido más esperado del hard rock.