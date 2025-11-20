Morat anuncia el ‘YA ES MAÑANA TOUR’ y promete el otoño más épico en Europa

Morat, la banda colombiana más exitosa del mundo, se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia con el anuncio del ‘YA ES MAÑANA TOUR’, la gira más ambiciosa de su carrera. Este tour llevará su música a los recintos más importantes de España durante el otoño de 2026, consolidando su posición como uno de los grupos más influyentes del pop en español.

El motivo de esta gira es la presentación de su último álbum, ‘YA ES MAÑANA’, un trabajo que ha marcado un antes y un después en la trayectoria del grupo.

En las últimas semanas, Morat ha sumado reconocimientos históricos: Latin GRAMMY a Mejor Álbum Pop Rock y el premio a Mejor Grupo en Directo en Los 40 Music Awards, confirmando que su propuesta sigue conquistando audiencias en todo el mundo.

Desde su primer disco, ‘Sobre El Amor y Sus Efectos Secundarios’, pasando por el exitoso ‘Balas Perdidas’, hasta llegar a este nuevo proyecto, Morat ha construido una carrera sólida que ha acompañado a varias generaciones. Sus canciones se han convertido en himnos para enamorarse, reír y llorar, y hoy son parte de la banda sonora de millones de personas.

El ‘YA ES MAÑANA TOUR’ será una experiencia única. La banda visitará escenarios emblemáticos como el Movistar Arena de Madrid, el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Roig Arena de Valencia, entre otros recintos donde se espera la asistencia de decenas de miles de fans. Esta gira se realiza en alianza con Iglesias Entertainment, la promotora independiente líder en España, con quienes ya trabajaron en su espectacular show en Tenerife este año.

España se ha convertido en la segunda casa de Morat. Allí han vivido momentos históricos, como el concierto en el Estadio Metropolitano en junio de 2024, que marcó un hito en su carrera. Ahora, en 2026, prometen superar todas las expectativas con una gira que pondrá banda sonora al otoño y reafirmará su conexión con el público europeo.

Lo que comenzó como el sueño de un grupo de amigos en Bogotá hoy es una realidad que no tiene techo. Morat sigue demostrando que el pop en español está más vivo que nunca, y su próxima gira será la prueba definitiva.