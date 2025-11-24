Mike Bahía estrena “Un Vacío”, una canción que transforma la nostalgia en música

Mike Bahía vuelve a sorprender con “Un Vacío”, su nuevo sencillo que explora la sensación de ausencia cuando la persona amada no está cerca. Con una propuesta íntima y cargada de emociones, el artista caleño convierte en música ese sentimiento universal que todos hemos experimentado alguna vez.

La canción fue compuesta junto a los productores La Nube y Brandel, quienes aportaron una fusión de sonidos modernos con la esencia tropical que caracteriza a Bahía. El resultado es un tema que mantiene la identidad del intérprete, pero con una renovación sonora que mezcla frescura y nostalgia, ideal para cerrar el año con buena vibra.

El videoclip oficial, grabado en Cali, la ciudad natal del artista, refuerza la carga emocional del sencillo con una estética cuidada y una narrativa visual que conecta con la sinceridad de la letra. Mike Bahía se muestra con una imagen renovada, pero fiel a su estilo cercano y auténtico. Además, el video destaca por su innovación tecnológica, ya que fue realizado con greenscreen, permitiendo explorar escenarios virtuales y propuestas visuales fuera de lo convencional.

Este lanzamiento llega en un momento clave para el cantante, quien recientemente recibió su tercera nominación a los Premios Latin Grammy, esta vez en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por su disco Calidosa. Este reconocimiento confirma la evolución artística de Bahía y su capacidad para mantenerse vigente en la industria musical.

“Un Vacío” no es solo una canción, es una declaración de emociones, que reafirma el compromiso del artista con la exploración de nuevos territorios sonoros sin perder su esencia. Con este tema, Mike Bahía demuestra que la música sigue siendo su mejor herramienta para conectar con el público y transmitir sentimientos genuinos.

El 2025 ha sido un año lleno de logros para el intérprete colombiano, y este lanzamiento promete cerrar el ciclo con fuerza. Mike Bahía se prepara para despedir el año con ritmo, innovación y una propuesta que tocará corazones.