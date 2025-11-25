Foscal advierte sobre posible suspensión de servicios a Nueva EPS en Santander. ¿Cuándo?

Bucaramanga

Caracol Radio tuvo acceso a una circular interna donde el director de la clínica Foscal, Jorge Ricardo León, se dirige a Luis Óscar Galvez, agente interventor de la Nueva EPS, para advertir una posible suspensión de los servicios médicos a pacientes de la empresa promotora de salud ante una mora significativa en los pagos, así como un alto valor acumulado de cartera.

La prolongación de los pagos ha llegado a un punto crítico, donde según el estado de cartera, la deuda de la Nueva EPS equivale a 428 mil millones de pesos, de los cuales, según Jorge Ricardo León, Nueva EPS ha hecho pequeños desembolsos.

“Pues en el mes de septiembre nos dieron 11 mil millones de pesos, en el mes de octubre otros once mil millones y noviembre 18.000 y en esos meses facturamos 130.000 mil millones de pesos". Confirmó el Director de la Foscal.

La clínica con sede en Floridablanca, requiere de ingresos mensuales de 70 mil millones de pesos para mantener y prestar los servicios de alta calidad, teniendo en cuenta que en la actualidad es la receptora principal de pacientes de otros departamentos cuyas IPS han suspendido los servicios, por la misma razón, deudas sin pagar de la Nueva EPS.

“Tienen cerrado Cesar, Norte de Santander, Arauca, Casanare, todas las clínicas de Bogotá, las clínicas de Bucaramanga, el CDI y Comuneros”. Confirma León.

El director de la Foscal reiteró que se mantendrán los servicios siempre y cuando se brinden recursos de caja. La circular ha generado temor entre los representantes de esta eps en Santander, como Jaime Castro, quien señaló que la situación viene advirtiéndose desde inicio de este mes.

“Esto se veía venir, yo lo había advertido hace un mes atrás, pero la Foscal me salió con otro comunicado como tratando de suavizar la cuestión. Yo había advertido ahí que más o menos por ahí el 26 de noviembre, se cortaban los servicios por parte de Nueva PES. Pero aquí esta vez no fue por parte de Nueva PES, sino fue por la fundación, porque mira toda la cantidad de plata que le deben, entonces es muy complicado funcionar”. Precisó el representante de pacientes de la Nueva EPS en Santander.

Esta semana el agente interventor del Nueva EPS entregará una respuesta a la Foscal.