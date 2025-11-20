“La Selección Colombia de Lorenzo no ha superado a la de Pékerman”: debate en El Pulso del Fútbol / Getty Images

En este episodio de ‘El Pulso del Fútbol’, los panelistas hablaron sobre la actualidad de la Selección Colombia, tras los partidos amistosos disputados en territorio norteamericano.

En medio de la charla, Steven Arce aseguró que “la Selección Colombia de Néstor Lorenzo no ha superado a la de José Pékerman“, debido a que, en su opinión, la generación de 2014 es ”la mejor que haya visto", especialmente por lo mostrado en Eliminatorias.

Vale la pena recordar que durante dichas clasificatorias mundialistas, el cuadro nacional terminó en la segunda posición con 30 puntos, tan solo 2 por debajo de la líder Argentina. Asimismo, Radamel Falcao García se consolidó como uno de los goleadores del certamen con nueve anotaciones.

El jugador de Colombia, Falcao García, celebra una anotación ante Bolivia en las Eliminatorias a Brasil 2014 / Getty Images Ampliar

Arce, para argumentar su tesis, mencionó que aquel grupo comandado por Pékerman “daba confianza” por la “fluidez” que mostraba en cada partido. Rescató también la dupla que conformaron Falcao y Teófilo Gutiérrez en el frente de ataque, la seguridad que ofrecía la dupla central y el vértigo en los laterales.

Frente a esto, César Augusto Londoño revalidó la idea con datos estadísticos: “En cuanto al porcentaje de rendimiento en Eliminatorias: el 2014 con Pékerman fue de 62.5% y ha sido la mejor Selección en toda la historia en un campeonato del mundo; la del 2018 tuvo 50% de rendimiento, vino la renovación y el tema se complicó. En 2026 con Lorenzo, juntando Eliminatorias y Copa América, que son partidos oficiales, 56%”.

Comparación de nóminas 2014 y 2025

Finalmente, ambos panelistas decidieron comparar la nómina del 2014 con la actual y el resultado fue certero:

David Ospina del 2014 le gana el duelo a Camilo Vargas; aunque hubo debate, ambos eligieron a Camilo Zúñiga sobre Daniel Muñoz, Pablo Armero le ganó el duelo a Johan Mojica, en la zaga central Cristian Zapata y Mario Alberto Yepes quedaron ampliamente por encima del dúo Dávinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí, en el mediocampo Carlos Sánchez y Abel Aguilar-Fredy Guarín vencieron a Jefferson Lerma y Richard Ríos; y votaron por Juan Guillermo Cuadrado sobre Jhon Arias.

Vea acá el debate entre Selección actual y la del 2014