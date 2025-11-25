¿Es legal arrendar un parqueadero de carro para varias motos? Reglas de Propiedad Horizontal

La definición de una vivienda en propiedad horizontal, se refiere a los inmuebles cuya propiedad recae sobre uno o varios pisos, viviendas o locales de un edificio, como por ejemplo, un conjunto residencial. Según esto, se creó la ley 675 de 2001 en donde se determina los derechos y obligaciones de las personas para garantizar tanto la seguridad y la buena convivencia, como el uso, mantenimiento y conservación tanto de las propiedades como de las zonas comunes.

Con relación a esta ley, su utilidad se vuelve aún más importante al conocer la cantidad de personas que se deben regir bajo esta, pues Según cifras reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), solamente para el primer semestre del año 2024, del total de viviendas iniciadas, cerca del 89% fueron apartamentos que suelen encontrarse en propiedades horizontales.

Espacios sociales o áreas comunes

Sin embargo, a pesar de la existencia de dicha norma, son muchas las inquietudes que surgen a raíz de esta, ya sea por desconocimiento o por interpretaciones erróneas de la misma. En uno de los principales aspectos, donde las personas suelen tener dudas, es en el uso que se le pueden a dar a diferentes espacios, principalmente a los espacios sociales o áreas comunes.

En el artículo 67 del capítulo número II, se establecen como áreas comunes aquellos sitios cuyo uso se encuentra dirigido tanto a moradores como a visitantes, y que son reconocidos como puntos de encuentro y reunión. Encontrándose aquí agrupados espacios como zonas verdes, lugares de recreación, circulación, parqueaderos, entre otros.

Parqueaderos

Allí se hace especial énfasis, en que para estipular las normas de uso para este tipo de espacios, se debe encontrar sometido a la reglamentación realizada por la junta administradora o por el administrador de la unidad. Sin embargo, para los parqueaderos en específico hay una excepción.

Espacios privados o comunes

Esto debido, a que dichos lugares, no deben ser considerados espacios obligatoriamente públicos, pues al momento de adquirir una vivienda horizontal, se debe discriminar si estos serán de uso privado, o de uso común. Pues en el caso de los privados, estos hacen parte de la propiedad de una persona, que puede ser comprada, vendida o arrendada y la administración no puede establecer condiciones sobre esto.

Por otro lado, en cuanto a los parqueaderos comunes que hacen parte de las áreas sociales, pueden ser designados para el uso de una persona, sin embargo, esto no significa que haga parte de su propiedad o pueda tomar decisiones sobre este, por tanto, no puede ser arrendado ni vendido.

¿Se pueden parquear varias motos en un solo espacio?

A pesar de esto, sin importar si el espacio es privado, común o arrendado, el uso que se le dé a este, si se debe encontrar establecido por el reglamento particular de cada propiedad horizontal, pues allí se debe determinar si en un solo espacio de parqueo se puede ubicar más de un vehículo, o si, por el contrario, se encuentra prohibido.

Con base en lo anterior, sin importar si el espacio lo permite, debe consultar ya sea mediante el reglamento o con el administrador, la posibilidad de darle tal uso al espacio, pues tomar dicha decisión sin preguntar con anterioridad, puede significarle en un llamado de atención o hasta en una sanción económica.

Usualmente, las medidas con relación a esto suelen tener aspectos particulares, como el no interferir en el espacio de otras zonas comunes (otros parqueaderos), no afectar ni obstaculizar a los demás vecinos, y evitar riesgos como el derrame de aceites o combustibles que puedan causar accidentes.

