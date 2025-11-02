Economía

Estas son las motos que más se venden en Colombia: Especificaciones y precios

La compra de motos creció en Colombia durante el mes de octubre y el 2025 fue el año donde más se han comprado motos.

Motos. Cortesía: Getty Images

Motos. Cortesía: Getty Images / Jagdish Agarwal

De acuerdo con el informe mensual que realiza la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, durante el mes de octubre, se registraron 98.789 motocicletas nuevas en el país, lo que representó un aumento de 33,02% frente al mismo mes de 2024.

Este comportamiento también se ve reflejado en el acumulado de 2025, ya que la industria ha crecido 36,50% entre enero y octubre de este año, frente al mismo periodo de 2024.

Sin embargo, durante octubre de se evidencia un decrecimiento del mercado de -3,93% respecto a septiembre, en la que se habían vendido 102.831 motos frente a las 98.789 durante el mes de Halloween.

En promedio, se han registrado 89.905 motocicletas nuevas en Colombia durante estos diez meses de este año.

Las marcas de motos más vendidas:

  • Bajaj: 17.659 motos vendidas
  • AKT: 15.542
  • Suzuki: 14.907
  • Honda: 12.907
  • Yamaha: 12.349

Modelos de motos más vendidas:

  • AK125NKD EIII de AKT con 7.107
  • CT100 ES Spoke de BAJAJ con 3.981
  • GPD155-A (NMAX155) de Yamaha con 3.775 (3,82%).

Siete de las 10 motos más vendidas traen los sistemas de frenado CBS o ABS. Las entidades explicaron que la marca Hero es la que más crece, dentro del top 10, en el periodo comparado octubre 2024 vs octubre 2025, con 113,14%.

Durante octubre de 2025, la tendencia de compra de motocicletas nuevas se orientó en el segmento de cilindrada entre 101CC y 125CC, con 48,65% seguida por el segmento entre los 151CC y 200CC con 25,52%.

Por su parte, el top tres de departamentos con mayores registros en el país durante octubre de 2025 fueron Cundinamarca (18,85%), Antioquia (15,18%) y el Valle del Cauca (10,09%).

En su conjunto, estos tres departamentos representan 44,12% del total del mercado de motocicletas del territorio nacional.

Precios de las motos más vendidas:

Algunos de los precios de estas motos pueden variar según el año del modelo y su estado

AK125NKD EIII de AKT:

AK125NKD EIII de AKT

  • Precio nuevo: Aproximadamente $4.990.000.
  • Precio usado (ejemplo 2023): Alrededor de $3.800.000 o más, dependiendo del estado y kilometraje. 

CT100 ES Spoke de BAJAJ:

CT100 ES Spoke de BAJAJ

En Colombia el precio de esta moto está sobre los 6′000.000 millones de pesos.

GPD155-A (NMAX155) de Yamaha:

GPD155-A (NMAX155) de Yamaha

Por su parte este modelo de moto de Yamaha, puede estar sobre los 16 millones de pesos.

