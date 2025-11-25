Encendido del alumbrado navideño en Cartagena será el 5 de diciembre: conozca los puntos
El contratista seleccionado deberá embellecer 27 zonas de las diferentes localidades
Cartagena
En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que el encendido del alumbrado navideño será este 5 de diciembre. El contratista será escogido a finales de esta semana para que en los próximos días inicie la instalación de las luces que embellecerán diferentes zonas de la ciudad durante la temporada de Navidad y fin de año.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
“Hay aportantes privados, hay entidades del distrito que están haciendo su impulso de Navidad y este viernes ya tenemos seguramente el operador del alumbrado navideño. Los diseños están, las propuestas están y el 5 de diciembre es el encendido de la Navidad así que la incertidumbre conspira a favor de lo que vamos a presentar y es un secreto, no le puedo decir absolutamente nada, pero estamos seguros que así como le gustó mucho el alumbrado del año 2024, les va también a encantar”, dijo el mandatario.
El contratista seleccionado deberá embellecer 27 puntos de Cartagena, entre ellos:
- Plazas en el Centro Histórico
- El Cerro de La Popa
- La India Catalina
- El Castillo San Felipe
- El Parque Espíritu del Manglar
- Parques en barrios populares como La Esperanza, Olaya Herrera, El Pozón y San Francisco Y en corregimientos como La Boquilla y Pasacaballos.
La inversión será de 20 mil millones de pesos.