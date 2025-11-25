Encendido del alumbrado navideño en Cartagena será el 5 de diciembre: conozca los puntos

Cartagena

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que el encendido del alumbrado navideño será este 5 de diciembre. El contratista será escogido a finales de esta semana para que en los próximos días inicie la instalación de las luces que embellecerán diferentes zonas de la ciudad durante la temporada de Navidad y fin de año.

“Hay aportantes privados, hay entidades del distrito que están haciendo su impulso de Navidad y este viernes ya tenemos seguramente el operador del alumbrado navideño. Los diseños están, las propuestas están y el 5 de diciembre es el encendido de la Navidad así que la incertidumbre conspira a favor de lo que vamos a presentar y es un secreto, no le puedo decir absolutamente nada, pero estamos seguros que así como le gustó mucho el alumbrado del año 2024, les va también a encantar”, dijo el mandatario.

El contratista seleccionado deberá embellecer 27 puntos de Cartagena, entre ellos:

- Plazas en el Centro Histórico

- El Cerro de La Popa

- La India Catalina

- El Castillo San Felipe

- El Parque Espíritu del Manglar

- Parques en barrios populares como La Esperanza, Olaya Herrera, El Pozón y San Francisco Y en corregimientos como La Boquilla y Pasacaballos.

La inversión será de 20 mil millones de pesos.