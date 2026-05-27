Capturan en el barrio Nelson Mandela a alias Beny con un revólver y anotaciones judiciales

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego y el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron capturar, en las últimas horas, a un sujeto en el sur de la ciudad.

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El operativo se llevó a cabo en el sector El Laguito, del barrio Nelson Mandela, mediante actividades de registro y control durante horas de la madrugada, logrando la captura de un sujeto de 27 años, conocido como ‘Beny’, natural de Valledupar, a quien le fue incautada un arma de fuego tipo revólver, marca Llama, calibre 38, con dos cartuchos del mismo calibre sin percutir.

Al parecer, este sujeto estaría aprovechando el momento en que las personas salían de sus viviendas para trabajar y hurtar sus pertenencias. Al capturado le registran dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto calificado y tráfico de estupefacientes.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico para analizar si ha sido utilizadas en hechos de afectación a la seguridad ciudadana.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que, en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, han sido capturadas 326 personas y se han incautado 281 armas, resultados que se traducen en vidas salvadas.

“Seguimos mostrando resultados contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad e invitamos a denunciar y cooperar para capturar y judicializar a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.