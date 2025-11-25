Neiva se prepara para vivir una Navidad mágica con luces y eventos para toda la familia

Neiva

Este año, la administración municipal invirtió 2.700 millones de pesos en alumbrado público para garantizar un recorrido seguro y colorido por las principales vías de Neiva. Diego Pérez, gerente de ESIP, explicó que se iluminarán la avenida La Toma, la Carrera Quinta, el Parque Santander, el Parque Andino, el Monumento a La Gaitana, el Parque de los Niños y el Parque Lisboa. “Toda la infraestructura es de alta calidad y 100% LED, resistente a la lluvia y el sol, buscando eficiencia y sostenibilidad”, indicó.

El programa de Navidad incluye un gran desfile inaugural que recorrerá desde el Centro Comercial Unicentro hasta el Parque Andino, con comparsas, música y la participación del sector privado. “Este es un espacio para fortalecer la integración familiar y contagiar a los neivanos del espíritu navideño”, afirmó el alcalde Germán Casagua.

Además, el 19 de diciembre se realizará la novena navideña en el Parque de los Niños, con música en vivo, danzas y premios para los más pequeños. Este espacio contará con iluminación especial y actividades que buscan recuperar y fortalecer uno de los parques más importantes de la ciudad.

El cierre de las festividades será el 21 de diciembre, con un gran show navideño gratuito en el Coliseo Álvaro Sánchez Silva, que incluirá teatro, música, personajes navideños y sorpresas para toda la familia.