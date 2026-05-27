Garantizan la seguridad y el orden público en Cartagena de cara a la jornada electoral del domingo

Cartagena adopta medidas especiales de orden público, seguridad y logística con motivo de las elecciones presidenciales del próximo domingo, 31 de mayo, con el fin de garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática en el Distrito.

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A través del Decreto 0188 del 25 de mayo de 2026, entre las medidas establecidas por la administración distrital, se determinó la prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes desde el sábado, 30 de mayo, a las 6:00 p. m. hasta el lunes, 1 de junio, a las 6:00 a. m.; la restricción del tránsito de vehículos que transporten escombros, chatarra, cilindros de gas propano y mudanzas en el mismo periodo; la prohibición de espectáculos públicos, eventos privados y uso de amplificación sonora; así como la restricción de reuniones, desfiles, caravanas y manifestaciones en espacios públicos durante la jornada electoral.

También se restringirá el parqueo a 200 metros a la redonda de los puestos de votación, instalaciones militares y policiales, y se prohibirá el sobrevuelo de drones en un radio de 200 metros alrededor de estos puntos, así como en los centros de procesamiento de datos, desde el 29 de mayo hasta la finalización del escrutinio. Estas medidas buscan proteger la seguridad del proceso electoral y garantizar la integridad de la transmisión y consolidación de resultados.

En materia de seguridad y orden público, la Policía Metropolitana dispondrá de aproximadamente 1.100 uniformados dedicados exclusivamente a la jornada electoral, con cobertura en los 137 puestos de votación habilitados en el Distrito, en el marco de la estrategia nacional “Democracia 2026 – Voto Seguro”. Además, estarán activas las “cápsulas jurídicas” en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización inmediata de posibles delitos electorales.

Asimismo, se implementarán refuerzos especiales en puestos de alta afluencia como Centro Comercial Gran Manzana, Parque Heredia y Colegio Beverly Hills, en el barrio Crespo. También habrá vigilancia permanente en el Coliseo de Combate, sede oficial de los escrutinios, y patrullajes constantes en el lote Telecom, diagonal a la Registraduría, durante la madrugada del día electoral.

Por su parte, la Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Caribe, desplegará 2.300 hombres bajo el “Plan Bastión”, con presencia en zonas urbanas, marítimas e insulares como Barú, Tierrabomba, Islas del Rosario, Isla Fuerte, Islote y el Golfo de Morrosquillo. Igualmente, se contará con sobrevuelos de aeronaves militares y con Unidades de Reacción Rápida para atender cualquier eventualidad en sectores insulares.

De acuerdo con la Registraduría, Cartagena tendrá habilitados 137 puestos de votación, de los cuales 115 serán urbanos y 22 rurales, con un total de 2.518 mesas para atender un censo electoral de 866.447 ciudadanos. Además, 56 puestos contarán con sistemas biométricos.

En materia logística, en el Distrito de Cartagena 19.000 jurados de votación fueron sorteados para la jornada, incluyendo un 20 % de remanente.

Las capacitaciones se han desarrollado desde 14 al 29 de mayo en diferentes instituciones de educación superior de la ciudad.

“Todo está listo para una jornada democrática blindada y con plenas garantías. El Distrito, la fuerza pública y las entidades del orden nacional hemos trabajado de manera articulada para que en Cartagena todo transcurra con total normalidad. La invitación a la ciudadanía es a salir temprano a ejercer su derecho al voto”, aseguró Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

Finalmente, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para participar de manera tranquila y responsable en la jornada democrática y reportar cualquier irregularidad a través de las líneas habilitadas por el GAULA y los organismos competentes.