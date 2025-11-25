Con Andrés Cepeda se enciende este 30 de noviembre el alumbrado navideño en el Puente de Boyacá

Puente de Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya entregó detalles de las novedades de este año para disfrutar de la temporada de navidad y fin de año. Uno de los planes principales, sin duda es el encendido del alumbrado en los históricos Puente de Boyacá y Pantano de Vargas.

“Hemos dispuesto todo lo necesario en seguridad, para lo cual la Secretaría de Gobierno está articulada con todas las fuerzas de policía y del Ejército para que este territorio, que es un lugar seguro, lo siga siendo. La Secretaría de Cultura hace una convocatoria pública a escuelas de formación musical que vamos a querer este año que todos los días podamos tener grupos musicales de la tierrita tocando, amenizando y alegrando la vida de todos los turistas que vendrán de muchos lugares de Colombia y por supuesto, de Boyacá”.

Dijo el gobernador que este año se implementará un plan de movilidad para evitar trancones en la doble calzada, Briceño – Tunja – Sogamoso.

“Se está organizando toda la logística para garantizar que el tráfico sea mejor, por eso hemos tomado la decisión de habilitar dos grandes parqueaderos. Uno para todas las personas que vienen de Bogotá y de distintos lugares de Colombia. Allí en el retorno, llegando el Puente de Boyacá, vamos a tener un parqueadero de 300 vehículos y vamos a habilitar buses que permitan que la gente deje su carro en el parqueadero y podrán llegar en un bus hasta el puente, caminarlo y así vamos a evitar ese gran colapso de vehículos que normalmente pasa allí y el otro parqueadero va a ser al lado del estadio La Independencia de Tunja y allí también la gente podrá llegar desde los distintos municipios de Boyacá, dejar su vehículo y ahí saldrá un bus con el valor que pagan del parqueadero podrán salir en un bus que los lleva y los trae”.

#Video | El gobernador, ⁦@CarlosAmayaR⁩ anunció que este 30 de noviembre se hará el encendido navideño en el histórico Puente de Boyacá. Se está preparando el plan de movilidad para evitar trancones en la doble calzada para lo cual se habilitarán dos parqueaderos. pic.twitter.com/E4pspb2FrQ — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 24, 2025

Visiblemente emocionado el gobernador, Carlos Amaya confirmó que el encendido del alumbrado navideño en el Puente de Boyacá estará a cargo del cantante, Andrés Cepeda.

“Vamos a darle la bienvenida a la Navidad con Andrés Cepeda, con una obra de teatro maravillosa, con regalos especiales y va a ser un día maravilloso. Lleguen temprano, inicia la programación a las 4 de la tarde”.

El mandatario recordó que el 6 de diciembre se encenderá el alumbrado en el Pantano de Vargas.