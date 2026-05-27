Reabren el Templo del Fútbol Menor en Alameda La Victoria como regalo en el cumpleaños de Cartagena

En el marco de la celebración de los 493 años de Cartagena, la ciudad recibirá uno de los regalos más esperados por miles de niños, jóvenes y familias cartageneras: la reapertura oficial del renovado Complejo Deportivo de Alameda La Victoria, reconocido históricamente como el Templo del Fútbol Menor de la ciudad.

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El próximo 3 de junio, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, entregará a la ciudadanía este emblemático escenario completamente transformado, luego de una intervención integral que modernizó sus espacios deportivos, recuperó su entorno urbano y fortaleció las condiciones para el desarrollo del deporte formativo en la capital de Bolívar.

La obra, liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del IDER, impactó más de 19.000 metros cuadrados con la instalación de más de 11.000 metros cuadrados de grama sintética, mejoramiento del sistema de drenaje, nueva iluminación, recuperación de cerramientos, adecuación de graderías cubiertas, camerinos, baños, salón comunal y zonas administrativas.

A ello se suma uno de los componentes más importantes del proyecto: la recuperación integral del canal contiguo y la construcción de un parque lineal y paseo peatonal recreodeportivo que conectará distintos sectores del complejo, brindando mayor seguridad, movilidad y espacios de integración para la comunidad.

“Este escenario no solo vuelve renovado físicamente; vuelve convertido en esperanza para miles de niños y jóvenes que sueñan con crecer a través del deporte. Alameda La Victoria es historia viva del fútbol menor cartagenero y hoy renace como uno de los complejos deportivos más importantes de la ciudad”, destacó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario distrital también resaltó que esta reapertura simboliza el modelo de transformación urbana y social que impulsa su administración, donde el deporte se convierte en herramienta para fortalecer el tejido social, promover la convivencia y generar oportunidades para las nuevas generaciones.

La intervención incluyó además trabajos de paisajismo y ornamentación con plantas nativas, instalación de mobiliario urbano, pintura general y adecuaciones finales que permitirán una mayor apropiación ciudadana del espacio.

Con la reapertura del Templo del Fútbol Menor de Alameda La Victoria, el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú y Unidad Deportiva de El Campestre, actualmente siendo rehabilitada, Cartagena sigue consolidando una red de escenarios deportivos modernos, dignos e incluyentes, apostándole a la formación integral de la niñez y juventud cartagenera en medio de la conmemoración de sus 493 años de historia.