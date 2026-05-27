Comunidad educativa de Cartagena celebra la entrega de mejoras en 35 colegios públicos

Silvia Paola Navas Rodríguez, personera de la Institución Educativa Bertha Gedeón de Báladi, quien se encuentra próxima a graduarse como bachiller, no oculta su emoción al expresar que, por fin, llegó la buena noticia por la que tanto había esperado los últimos cuatro años: la anhelada intervención integral de su colegio.

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“Es una noticia que nos alegra bastante y nos beneficia a todos. Algunos lugares se están cayendo. Los baños, lavamanos y los inodoros están en muy mal estado. Recuerdo que, después de la pandemia, cuando regresé a clases estando en séptimo, noté lo deteriorado que estaba el colegio y, desde entonces, nunca paramos de luchar para que hubiera una respuesta. Ahora sí tendremos garantizado nuestro derecho a la educación de una manera digna”, destaca Navas.

Por su parte, Milton Payares Castilla, rector la IE Bertha Gedeón de Báladi, lo resaltó como “una promesa cumplida”.

Así, como en la Institución Educativa Bertha Gedeón de Báladi, en cada de uno de los 35 colegios públicos que serán transformados en su infraestructura, las buenas noticias hoy son motivo de celebración.

Y es que el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Educación Distrital, continúa haciendo realidad una transformación educativa sin precedentes en las tres localidades del Distrito, conforme con lo establecido en el Plan de Desarrollo (2024-2027): ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’.

Así lo ratifica una nueva inversión priorizada por el alcalde Turbay Paz, correspondiente a $46.000 millones, que permitirá rehabilitar la infraestructura de colegios públicos que en los últimos años han representado un riesgo para la integridad física de miles de estudiantes e impedido una óptima formación académica en entornos dignos y de calidad.

La nueva adjudicación que hará realidad la rehabilitación de 35 colegios públicos se suma a la inédita inversión de $450.000 millones para el sector educativo en Cartagena, como parte del proyecto “Modernización de la Infraestructura Educativa”.

Con dicha inversión en el sector educativo, desde 2024, el alcalde Dumek Turbay también ha incluido, entre otros, la construcción de cinco nuevos colegios, la reconstrucción del INEM y el Fernández Baena, el nuevo colegio de La Boquilla, la rehabilitación de más de 50 instituciones en mal estado y el fortalecimiento de programas de formación.

Ahora, en este nuevo grupo de 35 colegios oficiales intervenidos, se destacan las instituciones educativas oficiales emblemáticas como Bertha Gedeón de Báladi, La Milagrosa, Liceo Bolívar, José de la Vega, Promoción Social, las dos sedes de Ana María Vélez de Trujillo, Puerto Rey, Arroyo de Piedra, sede Arroyo de las Canoas; entre otras, que transformarán la formación escolar de cerca de 25.000 estudiantes, en ambientes dignos y de calidad.

¡35 colegios transformados, 25.000 estudiantes en ambientes dignos!

Localidad 1:

1. IE San José de Caño del Oro

2. IE Antonia Santos

3. IE Rafael Núñez, sede Ciudad de Santa Marta

4. IE Normal Superior, sede Emma Villa Escallón

5. IE Ana María Velez de Trujillo No 1

6. IE Ana María Velez de Trujillo No 2

7. IE La Milagrosa

8. IE Antonia Santos, sede San Luis Gonzaga

9. IE San Juan de Damasco, sede José Antonio Galán

10. IE Liceo de Bolívar

11. IE José de la Vega

12. IE Rafael Núñez, sede principal

Localidad 2:

1. IE Antonio Nariño, sede Eduardo Santos Montejo

2. IE Pedro Romero, sede La Victoria

3. IE Bayunca, sede Las Latas

4. IE Francisco de Paula Santander

5. IE Clemente Manuel Zabala

6. IE Hijos de María, sede Rafael Tono

7. IE Nuestra señora del Carmen, sede SAC4

8. IE 14 de febrero

9. El Líbano

10 .IE Playas de Acapulco

11. IE La Libertad

12. IE Puerto Rey

13. IE Arroyo de Piedra, sede Arroyo de las Canoas

Localidad 3:

1. IE Promoción Social

2. IE Republica de Argentina

3. IE María Cano

4. IE Soledad Acosta de Samper, sede Ana María Pérez de Otero

5. IE Juan José Nieto

6. IE Juan José Nieto, sede El Educador

7. IE San Francisco de Asís, sede Membrillal

8. IE José María Córdoba de Pasacaballos, sede Bajos del Tigre

9. IE Berta de Gedeón de Báladi

10. IE de Ternera

Cabe resaltar que las malas condiciones de estos entornos educativos, incluso, habían motivado a protestas estudiantiles, de padres de familia y comunidades educativas, como fue el caso de la I. E. Bertha Gedeón de Baladí y en la I.E. La Milagrosa, entre otras.

“Cuando hablamos que para Cartagena se viene cemento y más cemento en los próximos meses y hasta que termine nuestro gobierno, pues nos referimos a esto: cemento que transforma vidas y realidades. Rescatar a los colegios públicos que recibimos en ruinas ha sido siempre nuestra prioridad”, expuso Turbay.

Y agregó: “Para este año le hemos apostado a que las instituciones educativas tengan lo mejor en todo, desde las paredes, techos, salones, zonas deportivas, pero sobre todo, que los estudiantes se sientan en un buen ambiente estudiantil, en un lugar adecuado para recibir sus clases. Y eso se reconstruye es con cemento y concreto; no con bareque o icopor”.

De acuerdo con el alcalde Turbay Paz, se mejorarán las condiciones en las que 25 mil estudiantes reciben clases y se forman para un mejor mañana para ellos y sus familias.

Según el secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez, las obras incluyen intervenciones en paredes, techos, salones y zonas deportivas, con el fin de garantizar ambientes dignos y de calidad para la comunidad educativa.

“La tercera ola de inversiones en rehabilitación de escuelas es histórica, evidentemente. Con una inversión de cerca de $43.000 millones, sin incluir interventoría, vamos a tener 35 colegios intervenidos. A partir de la última semana de junio empezarán las obras en las distintas escuelas y estaremos ejecutando estos 35 frentes. Son intervenciones en la ciudad y también la zona corregimental, donde materializamos una gran revolución educativa”, dijo Martínez.

El alcalde Dumek Turbay, además, anunció que para 2027 se redoblarán esfuerzos económicos para rehabilitar a más instituciones oficiales; y así cumplir con la apuesta de “no heredarle colegios en ruinas al próximo gobierno distrital”, según ratificó el mandatario distrital.