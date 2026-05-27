Avanza instalación de tuberías del megaproyecto contra las inundaciones en Bocagrande

Durante las últimas décadas, cada aguacero fuerte en Bocagrande y Castillogrande significaba lo mismo: calles inundadas, vehículos atrapados, comercios afectados y ciudadanos esperando pacientes que los niveles del agua bajaran para continuar su camino. Sin embargo, esa adversidad pronto será asunto del pasado.

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La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, continúa avanzando en el megaproyecto de Prevención y Control de Inundaciones “4 en 1”, una intervención que busca resolver desde la raíz uno de los problemas más antiguos y complejos de esta importante zona residencial y turística.

Actualmente se ejecuta uno de los tramos más técnicos y complejos, comprendido entre la Carrera 2 y la Carrera 3 sobre la Avenida Sucre o calle 10A, paralelo al Batallón de Infantería de Marina. En este frente, que inició trabajos a finales de abril, ya se han instalado cerca de 90 metros lineales de tubería subterránea especializada, correspondiente a nueve grandes tubos GRP de 1.5 metros de diámetro, cada uno con seis metros de longitud.

Para lograrlo, fue necesario ejecutar un complejo proceso de demolición del pavimento existente y excavaciones profundas que hoy permiten empezar a construir el nuevo sistema hidráulico que transformará completamente el manejo de aguas lluvias en la zona. Además de las tuberías, ya fueron instalados dos accesorios hidráulicos, fundamentales para el funcionamiento y mantenimiento del sistema pluvial.

Una solución de fondo

La megaobra contempla la construcción de más de 2,3 kilómetros de infraestructura hidráulica bordeando toda la bahía desde la Avenida Chile hasta Punta Castillo, en Castillogrande.

El nuevo sistema incluirá colectores subterráneos, canales laterales, sumideros, válvulas de retención y cuatro estaciones de bombeo en Parque Navas, Coral Gables, La Concha y Punta Castillo, que permitirán captar y evacuar eficientemente las aguas lluvias hacia la bahía, incluso durante eventos climáticos intensos o en momentos de marea alta. La intervención también contempla la rehabilitación vial de la Avenida Chile, la modernización de la protección costera y la renovación urbanística de parques, plazas, andenes y espacio público.

“Esta no es una obra superficial ni temporal. Aquí estamos construyendo una solución estructural para las próximas décadas. Cartagena necesita prepararse frente al cambio climático y frente a las lluvias cada vez más intensas, y eso es precisamente lo que estamos haciendo”, señaló el alcalde Dumek Turbay Paz.

Actualmente, el proyecto genera cerca de 100 empleos directos y mantiene frentes activos en trabajos hidráulicos, excavaciones, manejo de tráfico, socialización comunitaria y adecuaciones preliminares.

La Secretaría de Infraestructura, liderada por Wílmer Iriarte Restrepo, mantiene supervisión técnica permanente sobre el proyecto, cuyo plazo contractual se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, aunque la meta de la Administración Distrital es que los trabajos sean entregados antes de lo previsto.