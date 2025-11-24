El zorro que volvió del coma: CDMB libera a un ejemplar que fue recuperado tras ser atropellado

Bucaramanga

Un zorro plateado fue rescatado en Floridablanca luego de ser atropellado en inmediaciones del jardín botánico Eloy Valenzuela. Gracias a la intervención de los ciudadanos que lo recogieron en el lugar del accidente y lo trasladaron al Centro de Atención y Valoración (CAV) de fauna silvestre, el animal logró recibir atención médica inmediata por parte de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

Sebastián Mejía, coordinador de la CAV, el zorro bautizado como ´Toby´ ingresó en condiciones críticas: presentaba un trauma craneoencefálico severo, convulsiones y un estado de inconsciencia profundo. Debido a la gravedad de sus lesiones, no podía alimentarse por sí mismo controlar sus esfínteres, lo que representaba un pronóstico reservado para su recuperación.

El equipo veterinario implementó un protocolo intensivo que incluyó terapias para controlar las convulsiones, tratamiento para reducir la presión intracraneal, soporte de oxígeno y la instalación de sondas para garantizar su alimentación e hidratación. Durante los primeros días, el estado del animal exigió monitoreo permanente, incluidos turnos nocturnos de seguimiento.

Ampliar

A pesar de la complejidad del caso, el zorro comenzó a mostrar señales de mejoría progresiva entre el octavo y décimo día de tratamiento. El momento en que abrió los ojos, recuperó la conciencia y logró ponerse de pie por sí mismo, fue catalogado por el personal como uno de los más emotivos del proceso, debido a las pocas esperanzas que existían al inicio.

Le puede interesar: Accidente en vía Rionegro a Bucaramanga deja dos personas muertas: víctimas ya fueron identificadas

Tras superar la fase crítica, Toby completó un periodo de rehabilitación y posteriormente fue trasladado a un área protegida de la región, correspondiente a su hábitat natural, donde podrá retomar su comportamiento silvestre y continuar su ciclo biológico sin riesgos.

La CDMB reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier emergencia con fauna silvestre y destacó la importancia de la rápida acción de las personas que auxiliaron al animal tras el accidente.