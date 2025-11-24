Bucaramanga

Findeter adjudica contrato para estudios, diseños y obras del colegio Tecnológico en Bucaramanga

La nueva licitación será por $28.000 millones, nueve mil menos que la propuesta inicial, y deberá incluir diseños concertados con la comunidad educativa, que frenó el proyecto anterior.

Rodrigo Fernández, ingeniero

01:05

Foto: Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga

Después de diez aplazamientos y casi dos años de espera, finalmente hay un avance para las obras del Instituto Técnico Dámaso Zapata. Así lo confirmó Rodrigo Fernández, ingeniero civil y expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, quien explicó a Caracol Radio que Findeter adjudicó el contrato que contempla estudios, diseños y construcción de las adecuaciones que requiere la institución.

Según Fernández, el proceso para intervenir el plantel arrancó en diciembre de 2023, cuando Findeter abrió una licitación por $37.223 millones para la construcción, mantenimiento y ampliación del colegio Tecnológico. Sin embargo, pese a que ya estaba listo para adjudicarse, la comunidad educativa se opuso porque la propuesta no incluía la reconstrucción de los talleres y del auditorio que habían sido demolidos previamente.

Esa inconformidad llevó a que el contrato no fuera adjudicado en los primeros meses de 2024, en un proceso que involucró a las administraciones de Juan Carlos Cárdenas y Jaime Andrés Beltrán. En ese momento, recordó Rodrigo Fernández, los recursos provenientes del crédito de $80.000 millones autorizado por el Concejo ya habían sido desembolsados en su totalidad a Findeter, generando intereses y costos por la gestión del convenio.

“Lo curioso es que ya había unos diseños, pero la comunidad no los aprobó. Ahora el nuevo contrato incluye estudios, diseño y construcción, lo que supone que deberá haber concertación para evitar nuevos inconvenientes”, explicó el ingeniero y exdirectivo gremial.

El nuevo contrato adjudicado la semana pasada tiene un valor de $28.000 millones, es decir, $9.000 millones menos que la licitación original. Para Fernández, es necesario aclarar qué ocurrirá con esos recursos restantes y si harán parte de una segunda etapa del proyecto.

Sobre los pasos siguientes, indicó que ahora debe legalizarse el contrato y, posteriormente, iniciar la fase de estudios y diseños definitivos antes de avanzar en la construcción. Toda la ejecución seguirá a cargo de Findeter, tal como lo establece el convenio con la Alcaldía de Bucaramanga.

La comunidad del Instituto Técnico Dámaso Zapata o también conocido colegio Tecnológico, que ha sufrido retrasos e incertidumbre por la demora en las obras, espera que esta vez sí comiencen a “pegar ladrillos”, como señaló Rodrigo Fernández, y que por fin se materialicen las adecuaciones comprometidas desde 2023.

