Valdivia: la comunidad padeció la incursión del Clan del Golfo, donde impartió reglas de convivencia

Valdivia- Antioquia

El pasado domingo, la comunidad del corregimiento de Raudal Viejo en el municipio de Valdivia, Norte de Antioquia, denunció que un grupo de personas fuertemente armadas ingresó al caserío con la intención de impartir algunas normas de convivencia según su propia visión del territorio.

Fuentes de la zona consultadas por Caracol Radio informaron que los ilegales permanecieron en el lugar cerca de dos horas mientras reunían a los pobladores para instruirlos en sus intenciones. Luego manifestaron que le harán control a las motocicletas que circulan en el corregimiento sin placa y que, según el Clan del Golfo, son robadas y utilizadas por la guerrilla.

Al indicar que ahora ellos harán presencia en el caserío, advierte a las personas consumidoras de estupefacientes a evitar ser víctimas de llamados de atención, además de quienes cometan hurtos parar esa práctica. Luego pintaron grafitis alusivos al grupo y abandonaron el área urbana. Antes recalcaron que no pretendían interferir en el diario vivir de los campesinos. Sin embargo, advirtieron que quien tenga alguna relación con la guerrilla debería abandonar el caserío o, de lo contrario, sería asesinado. También desmontaron algunas banderas de esos grupos que permanecían instaladas en zonas estratégicas.

Esta reunión dejó con temor y zozobra a los habitantes ante la llegada de manera indefinida del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, ya que temen que el ELN o las disidencias quieran recuperar el territorio y se genere una confrontación armada que los afecta mucho más.

Otras afectaciones en el corregimiento

Las fuentes también manifestaron que en esa disputa armada en el territorio no solo los ilegales los afectan; aseguran que también las fuerzas estatales, en lo que podría catalogar como daños colaterales.

Informaron que el pasado jueves, en una reacción del ejército utilizando artillería pesada, una de esas municiones impactó el patio de una vivienda en la vereda La Llana, que habría causado la muerte de un perro, y las esquirlas impactaron a una persona, dejándole una lesión leve en la mano. El otro caso similar se registró la noche del domingo, donde otra munición cayó a varios metros de otra vivienda de la misma vereda; en este caso no ocasionó ningún daño, pero sí aumentó el temor de quedar en medio de las confrontaciones.